La Carovana dei ghiacciai di Legambiente arriva al Miage e a Planpincieux

Saranno quest’anno i ghiacciai del Miage e di Planpincieux gli osservati speciali de La Carovana dei ghiacciai 2026 di Legambiente, condotta in collaborazione con Cipra Italia e la partnership scientifica della Fondazione Glaciologica Italiana.

L’appuntamento debutterà il 21 agosto con Puliamo il Mondo, storica campagna di volontariato ambientale con cui Legambiente ogni anno, a fine settembre, richiama a raccolta cittadini e cittadine per ripulire strade, piazze, giardini, spiagge e sentieri di montagna dai rifiuti abbandonati. L’appuntamento alle ore 8.30 presso il parcheggio area pic nic (plan Veny) per percorrere la strada pedonale della Val Veney fino al ghiacciaio del Miage. A seguire ci saranno le considerazioni sull’evoluzione dell’ambiente glaciale del Miage a cura di Philip Deline, glaciologo dell’Université Savoie Mont Blanc e di Luigi Perotti, dell’Università di Torino.

Sabato 22 agosto la Carovana osserverà lo stato di salute del ghiacciaio di Planpincieux. L’appuntamento alle ore 7.45 presso il piazzale monte Bianco, a Courmayeur, mente alle ore 10 inizierà l’escursione con vista panoramica sulla Val Ferret. Seguiranno le considerazioni sul Ghiacciaio di Planpincieux e un approfondimento a cura della Fondazione Montagna sicura con l’intervento di Jean Pierre Fosson e Pietro di Sopra. Alle ore 11.30 previsto l’arrivo al punto panoramico di Praz de la Saxe, con vista sul Ghiacciaio della Brenva, le dorsali di Mont de la Saxe e mont Chérif e sulla Valle Principale. Nel corso della mattinata seguirà anche un approfondimento sulla frana- DGPV di Mont de la Saxe, frane valanghe della Brenva e del Crammont, a cura della Fondazione Glaciologica Italiana con interventi di Marco Giardino, Luigi Perotti (Università di Torino) e Philip Deline (Université Savoie Mont Blanc). Seguirà alle ore 13.45 il saluto al ghiacciaio.

“La settima edizione di Carovana dei ghiacciai inaugura la sua prima tappa italiana in Valle d’Aosta portando in primo piano non solo la fragilità dei ghiacciai e gli effetti che si ripercuotono a valle, ma anche l’importanza della cura della montagna. Una cura che inizia da un gesto semplice: portare a valle ciò che abbiamo portato in quota. Ma il problema dei rifiuti ci interroga su qualcosa di più grande: se vogliamo continuare a frequentare le Alpi, dobbiamo imparare a farlo con maggiore responsabilità, perché in un ambiente che sta già cambiando rapidamente ogni pressione aggiuntiva pesa ancora di più”, dichiarano Alice De Marco, presidente Legambiente Piemonte e Valle D’Aosta e GianPaolo Fedi, presidente del circolo Legambiente Valle d’Aosta.

Dopo le prime due tappe, in Francia e in Valle D’Aosta, Carovana dei ghiacciai proseguirà il suo viaggio in Lombardia (dal 24 al 26 agosto) sul ghiacciaio dei Forni, in Friuli-Venezia Giulia (dal 26 al 29 agosto) sul ghiacciaio del Montasio, e infine in Piemonte (dal 31 agosto al 3 settembre) sul ghiacciaio di Coolidge – Monviso.