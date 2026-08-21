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  • Ultima modifica: 21 Agosto
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Azzeramento Cda Cva, Avs: “Ora Regione e Finaosta tornino a governare”

L'auspicio di Avs è che ora la Regione "riprenda il suo compito di indirizzare e controllare, anche rivedendo la normativa vigente". 
gruppo consiliare Avs
Politica

“Le criticità strategiche e gestionali non si risolvono solo scegliendo altri amministratori: è fondamentale soprattutto un mutamento negli indirizzi politici da parte di chi è proprietario di Cva, cioè la Regione e Finaosta.” A scriverlo è Alleanza Verdi e Sinistra commentando la decisione di azzerare il management che aveva gestito Cva per quattro anni “e con ambiziosi programmi”.

Il movimento nel ricordare come “in questi anni il Presidente Testolin e la sua Giunta hanno rinunciato a esercitare un ruolo di indirizzo e di controllo”, plaude al “cambiamento radicale”, definito “necessario, visto che la conduzione della società nel quadriennio 2022-2025 è stata caratterizzata non solo da strategie che Rete civica – Alleanza Verdi e Sinistra Valle d’Aosta ha sempre ritenuto sbagliate e dannose, ma anche da comportamenti gestionali che presentavano grosse criticità. Tanto da determinare l’avvio, già nel 2024, di una indagine della Corte dei Conti, da indurre Finaosta ad una verifica della gestione e del bilancio 2025”.

L’auspicio di Avs è che ora la Regione “riprenda il suo compito di indirizzare e controllare, anche rivedendo la normativa vigente”.

Avs ribadisce, quindi, come Cva “debba tornare ad essere un bene della comunità valdostana, che opera per fornire energia a costi contenuti alle famiglie ed alle imprese locali, e che inoltre lavora attivamente per la transizione energetica della nostra regione. In questo modo CVA avrà la possibilità di ottenere il rinnovo delle 29 concessioni idroelettriche di prossima scadenza, che è questione essenziale”.

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