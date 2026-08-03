Cva, Avs vuole sapere quanto percepiscono gli amministratori

Quanto hanno guadagnato nel 2025 gli amministratori di Cva? E’ quanto chiede il gruppo consiliare Alleanza Verdi e Sinistra, che ha depositato un’interrogazione scritta.

“L’iniziativa nasce dall’esigenza di garantire la massima trasparenza nella gestione di una società interamente pubblica e partecipata dalla Regione Valle d’Aosta, soprattutto in una fase particolarmente rilevante per il futuro della governance aziendale” spiega in una nota il gruppo consiliare.

L’interrogazione chiede di conoscere l’ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel corso del 2025 dall’Amministratore delegato, distinguendo le diverse voci – compensi, premi, fringe benefit, rimborsi e altri eventuali benefici – anche qualora derivino da incarichi ricoperti nelle società controllate del gruppo Cva.

Il 21 agosto è in programma l’Assemblea dei soci per il rinnovo delle cariche degli amministratori di Cva.