Dal CIPESS via libera a 2,5 milioni per la Valle d’Aosta

In arrivo da Roma 2,5 milioni di euro. Ad annunciare le nuove risorse approvate ieri dal CIPESS, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, è la senatrice Nicoletta Spelgatti.

Di questi oltre 2,4 milioni sono risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2021-2027 “da programmare per nuovi investimenti”, e circa 67 mila euro aggiuntivi “per il Programma operativo complementare 2014-2020 destinati a sviluppo locale, tutela dell’ambiente e inclusione sociale”.

Nell’esprimere soddisfazione Spelgatti evidenzia come “la Lega, anche a Roma, non dimentica le esigenze dei territori e lavora ogni giorno per portare risultati concreti a casa nostra. Queste risorse si aggiungono ai 32,7 milioni già stanziati con l’Accordo per la coesione e porteranno nuovi cantieri, servizi e opportunità per cittadini, imprese e comunità della Valle. Un risultato possibile anche grazie al lavoro del Sottosegretario Alessandro Morelli”.