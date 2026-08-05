Facebook Twitter Instagram Youtube

E' uscita la nostra APP

Google Play
App Store
  • Aosta
  • Ultima modifica: 05 Agosto
  • 12:52

Dal CIPESS via libera a 2,5 milioni per la Valle d’Aosta

Di questi oltre 2,4 milioni sono risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2021-2027 e circa 67 mila euro aggiuntivi per il Programma operativo complementare 2014-2020.
Nicoletta Spelgatti
Politica

In arrivo da Roma 2,5 milioni di euro. Ad annunciare le nuove risorse approvate ieri dal CIPESS, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, è la senatrice Nicoletta Spelgatti.

Di questi oltre 2,4 milioni sono risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2021-2027 “da programmare per nuovi investimenti”, e circa 67 mila euro aggiuntivi “per il Programma operativo complementare 2014-2020 destinati a sviluppo locale, tutela dell’ambiente e inclusione sociale”.

Nell’esprimere soddisfazione Spelgatti evidenzia come “la Lega, anche a Roma, non dimentica le esigenze dei territori e lavora ogni giorno per portare risultati concreti a casa nostra. Queste risorse si aggiungono ai 32,7 milioni già stanziati con l’Accordo per la coesione e porteranno nuovi cantieri, servizi e opportunità per cittadini, imprese e comunità della Valle. Un risultato possibile anche grazie al lavoro del Sottosegretario Alessandro Morelli”.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano le norme sulla privacy e i termini di servizio di Google. e Termini di servizio fare domanda a.

Il periodo di verifica reCAPTCHA è scaduto. Ricaricare la pagina.

Vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità di Aosta Sera? Iscriviti alla nostra newsletter.

Articoli Correlati

   Eventi
Tutti gli eventi
   Foto
Gallerie
   Video
Tutti i video
SFOGLIA MAGAZINE GRAN FINALE
NECROLOGIE E ANNUNCI FUNEBRI
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER × px
aostasera

Tematiche

  • +39 346 180 2808
  • redazione@aostasera.it

Fai già parte
della community di Aostasera?

oppure scopri come farne parte

DIVENTA MEMBRO
AREA RISERVATA
ESCI