Europee, Pays d’Aoste Souverain fa il nome di Laurent Viérin

Dopo che l’Union Valdôtaine si è sfilata, che Valle d’Aosta Aperta ha lanciato la campagna elettorale con il sostegno alle liste Alleanza Verdi e Sinistra e MoVimento 5Stelle e che l’associazione Esprì ha chiesto agli autonomisti un’assunzione di responsabilità, rappresentata da una candidatura unica dell’area, è oggi Pays d’Aoste Souverain a rivelare il nome della candidatura ventilata ieri, durante la Festa Nazionale della Valle d’Aosta. E non è certo un nome di secondo piano nella politica valdostana.

E’ quello di Laurent Viérin, ex presidente della Regione, già nell’Uv e poi nell’Union Valdôtaine Progressiste, definito dal movimento indipendentista “fervente difensore dell’identità valdostana e dell’autodeterminazione dei popoli”, nonché “promotore dei legami tra i popoli dei Paesi attorno al Monte Bianco”. La candidaura di Viérin è proposta da Pas, come spiega una nota sottoscritta dal responsabile politico Christian Sarteur, “ai valdostani e ai movimenti autonomisti”.

Tale proposta, si legge ancora, vede Pays d’Aoste Souverain “fedele ai suoi principi e obiettivi”, soprattutto in fatto di sovranità politica della Valle d’Aosta, “al fine di assecondare, nel quadro di una Europa dei popoli, l’aspirazione del popolo valdostano all’autodeterminazione”.

Il movimento indipendentista avanza la candidatura “tenuto conto delle ricadute che le politiche e le misure comunitarie, soprattutto nei campi della cultura, dell’ambiente e dell’economia, presentano sulla Valle d’Aosta” e “in considerazione della necessità di essere presenti a questo appuntamento elettorale, per difendere e vedere i nostri diritti rappresentati, in quanto minoranza linguistica riconosciuta dalla Costituzione”.

Europee, Pays d’Aoste Souverain: sostenere un indipendentista

8 marzo 2024 – di Sara Colombini

“Pays d’Aoste Souverain propone ai movimenti valdostani autonomisti e non di appoggiare la candidatura di un proprio rappresentante indipendentista alle europee.” A dirlo durante la conferenza stampa di ieri il portavoce politico di Pas Christian Sarteur che, con questo invito, chiede che le istanze indipendentiste possano essere “la bandiera, la cassa di risonanza dei movimenti autonomisti per farsi sentire a Roma affinché venga cambiata la legge per essere rappresentati a Bruxelles. Nutriamo perplessità e dubbi, come ha recentemente detto la Meloni, che la Valle d’Aosta possa essere rappresentata da un partito di destra in Europa.” Il nome da proporre è già stato individuato e sarà rivelato nelle prossime settimane.

Il Manifesto e l’impegno a realizzare la Federazione Arpitana

Durante l’incontro, dedicato alla terza Festa Nazionale della Valle d’Aosta e ai dieci anni dalla nascita di Pas, è stato presentato il Manifesto dell’Indipendenza Arpitana, scritto dall’ideatore dell’Arpitania Joseph Henriet insieme a Florent Corradin. Tema nodale continua a essere quello della zona franca, da applicare nel modo più integrale possibile: “Quella proposta ora non è una zona franca, perché continua ad attingere le risorse dal bilancio regionale. Insisteremo con la rivendicazione dei quindici decimi del reparto fiscale.” – ha affermato Sarteur. Altri punti sono la valorizzazione del patrimonio culturale e scolastico con progetti di civilisation valdôtaine, la rappresentazione dell’intero popolo valdostano con particolare attenzione ai giovani, lo sviluppo sinergico dei settori rilevanti nel tessuto economico valdostano, il potenziamento dell’assistenza territoriale e la maggiore autonomia comunale nelle scelte legislative, sociali ed economiche. “L’Arpitania è un sogno e non so se sarà realizzato, ma è una bandiera che dobbiamo tenere alta e diffondere” – ha detto Joseph Henriet. Primo punto e cuore del manifesto, la persona: “Crediamo nell’Arpitania come in una confederazione di popoli, dove tutti i popoli devono essere liberi e confederati tra loro, e dove alla base della società c’è l’individuo che può esprimersi consapevole e libero.” ha aggiunto Philippe Milleret.