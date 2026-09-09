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  • Aosta
  • Ultima modifica: 09 Settembre
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La Console generale Usa in Valle d’Aosta: focus su industria, innovazione e soccorso in montagna

Per Carla Fleharty, Console Generale degli Stati Uniti a Milano, da poco insediata, si è trattato del primo appuntamento ufficiale della Console in Valle d’Aosta. 
Console americana a MIlano
Politica

Dallo sviluppo degli impianti di risalta sul territorio regionale, alle relazioni industriali con il mercato d’oltreoceano e a possibili future opportunità di collaborazione nei settori dell’innovazione, della ricerca e delle telecomunicazioni, anche funzionali alle operazioni di soccorso in montagna. Su questi temi ieri si sono confrontati la Console Generale degli Stati Uniti a Milano e i vertici regionali. Per Carla Fleharty, Console Generale degli Stati Uniti a Milano, da poco insediata, si è trattato del primo appuntamento ufficiale della Console in Valle d’Aosta.

A riceverla il Presidente Renzo Testolin, insieme al Vicepresidente e Assessore allo Sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile, Luigi Bertschy, e all’Assessore alle Opere pubbliche, territorio e ambiente, Davide Sapinet.

Fleharty, al termine dello scambio istituzionale, ci ha tenuto a esprimere personalmente il proprio ringraziamento alle forze di soccorso valdostane per l’impegno profuso nelle operazioni e per la collaborazione assicurata anche nelle fasi successive al recupero della donna americana caduta nel torrente Valeille, a Cogne.

La Console ha incontrato il Capo del Dipartimento della Protezione civile, Valerio Segor, e i responsabili del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco, Stefano Perri, del Corpo Forestale della Valle d’Aosta, Luca Dovigo, del Soccorso Alpino Valdostano, Paolo Comune, e del 118 Emergenza territoriale, Stefano Podio. 

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