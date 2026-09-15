Nasce anche in Valle d’Aosta Italia Domani, Giorgia Baratta è la coordinatrice regionale

È nato anche in Valle d’Aosta Italia Domani – Marco Rizzo, il movimento sovranista presentato nei giorni scorsi, con nome e simbolo, alla Camera dei deputati.

Coordinatrice e referente regionale è Giorgia Baratta, croupier del Casinò de la Vallée, già consigliera comunale a Saint-Christophe e candidata alle scorse elezioni regionali nella lista di Fratelli d’Italia nonché coordinatrice di Democrazia Sovrana Popolare, movimento che vede tra i fondatori lo stesso Rizzo.

Marco Rizzo è l’ideatore di Italia Domani: “Basta con i partiti del passato, che ci trascinano nel declino – spiega in una nota –. Il governo del partito unico di Bruxelles, da destra a sinistra, ha fallito su tutta la linea negli ultimi decenni, lasciandoci una nazione distrutta culturalmente, economicamente e socialmente e gettandoci in balia di forze straniere che pretendono di decidere per noi, imponendoci austerità e guerra”.

“Così hanno devastato l’avvenire dell’Italia – prosegue Rizzo –. Eravamo la quarta potenza del mondo, oggi siamo la nona e tra dieci anni saremo al ventiquattresimo posto. Serve un movimento capace di proteggere e garantire il futuro dei nostri figli e del nostro Paese, compromesso da chi ha governato in passato e continuerà a farlo se non verrà fermato. Vogliamo finalmente risollevare la nostra nazione attraverso una vera sovranità, lo stop all’immigrazione selvaggia, maggiore sicurezza e l’unità tra ceto medio e lavoratori, per un rilancio concreto dell’occupazione e della produzione. Il nostro obiettivo è salvare l’Italia”.

Il congresso fondativo, con l’elezione degli organi dirigenti, è in programma sabato 3 ottobre a Roma. L’evento sarà aperto a tesserati e sostenitori.