A Nus apre VisioNus, il centro ottico che unisce professionalità, qualità e ambulatorio optometrico

Un centro ottico che affianca alla vendita due ambulatori per visite optometriche approfondite e applicazione di lenti a contatto, con una selezione di montature firmate esclusivamente da piccoli produttori italiani. È VisioNus, la nuova attività che apre a Nus, in via Risorgimento 77, nel centro del paese, e che sarà inaugurata domenica 20 settembre con un aperitivo aperto a tutti.

Alla base del progetto ci sono tre soci che hanno scelto di mettere insieme formazione ed esperienze diverse per proporre un modello di centro ottico poco diffuso in Valle d’Aosta, in cui la componente clinica ha lo stesso peso di quella commerciale. L’idea ha preso forma oltre un anno fa e da allora Giulia Arcaro, Diego Saavedra e Marta Carcereri hanno lavorato alla progettazione del locale, pensato come uno spazio accogliente in cui il cliente possa sentirsi a proprio agio fin dal primo ingresso.

Giulia Arcaro e Diego Saavedra sono ottici optometristi, laureati all’Università di Torino e con un master conseguito a Valencia. A loro è affidata la parte clinica del centro, che si sviluppa in due sale: la prima dedicata alle visite optometriche e alla contattologia, mentre la seconda alla vista fragile e all’ipovisione. Grazie alle competenze cliniche, gli optometristi di VisioNus offrono visite attente e approfondite anche in negozio.

Marta Carcereri, la terza socia, è ottica con 18 anni di esperienza nel rapporto con il cliente e nella consulenza. Sta completando un percorso di specializzazione per diventare consulente d’immagine, con l’obiettivo di accompagnare chi entra in negozio nella scelta della montatura più adatta al viso, allo stile e alle esigenze quotidiane, anche attraverso l’analisi dei colori e dei lineamenti.

L’area vendita di VisioNus si distingue dai centri ottici tradizionali per la scelta delle marche in vendita. Sugli scaffali del negozio non ci saranno grandi marchi: la selezione è composta esclusivamente da piccoli produttori italiani del settore, come ad esempio le marche Oliva e Épique, scelti per la qualità della lavorazione e per proporre modelli meno diffusi sul mercato: dalle fasce di prezzo più accessibili fino ai pezzi realizzati a mano.

L’ambulatorio optometrico

L’attività clinica di VisioNus si concentra su tre aree. La prima è il controllo della miopia nei bambini e nei ragazzi, un problema in crescita anche per l’uso prolungato di schermi e libri a distanza ravvicinata: il centro propone lenti da occhiale e lenti a contatto studiate per frenarne la progressione, in un percorso condiviso con il medico oculista e con i genitori.

La seconda è la contattologia specialistica, che comprende anche l’ortocheratologia: lenti da indossare durante la notte che modellano temporaneamente la cornea e permettono di vedere bene di giorno senza occhiali né lenti.

La terza è l’ipovisione. Per chi convive con glaucoma, maculopatia o retinopatia diabetica, un normale occhiale da vista non basta: i professionisti di VisioNus prescrivono ausili ottici ed elettronici che aiutano a recuperare autonomia nella lettura, nella scrittura e nella vita di tutti i giorni. Il negozio è un “Centro Vista Fragile” di Fonda, società benefit attiva nel settore: ovvero un centro autorizzato dall’azienda a prescrivere e proporre soluzioni innovative a problemi ottici come i Leddles oppure i FitMacula studiati per proteggere la vista in tutte le condizioni di luce.

L’inaugurazione di domenica 20 settembre

L’inaugurazione dell’attività sarà domenica 20 settembre a partire dalle 17, con un aperitivo con stuzzichini e bevande. A chi passerà a conoscere il nuovo centro sarà consegnato un piccolo omaggio. L’attività entrerà a regime da martedì 22 settembre; visite e consulenze si svolgono su appuntamento. Il negozio si trova in via Risorgimento 77, nel centro abitato di Nus, e dispone di posti auto riservati ai clienti.

Info e contatti:

telefono e WhatsApp 375 7373365

email info@visionus.it

Instagram: visio.nus

Facebook: VisioNus