Al Bel Air – Ristoro & Padel Club un nuovo menù che profuma di pesce

Dopo un’estate ricca di eventi, il Bel Air – Ristoro & Padel Club apre la stagione autunnale con una novità: un nuovo cuoco e un nuovo menù.

Ad arricchire l’offerta del ristorante è Adriano Cetera, tarantino di nascita e con una lunga esperienza alle spalle che passa dalle cucine del Veneto, per arrivare fino alle cucine dell’Emilia Romagna.

Dopo aver trascorso trent’anni ai fornelli, in località di mare, lo chef si trasferisce fra le nostre montagne, portando con sé tutti i segreti sul pesce.

Ecco, quindi, che nel nuovo menù del Bel Air – Ristoro & Padel Club grande spazio è dedicato a crostacei, orate, branzino, polpo ecc.

Pesce fresco e di giornata che lo chef porta in tavola in tante e gustose declinazioni.

Fritto – come questo venerdì dove il fritto misto sarà protagonista – al forno, in umido e alla griglia.

Oltre al pesce, il menù si completa con proposte semplici pensate per i tanti sportivi che frequentano il Bel Air – Ristoro & Padel Club. Una cucina sana e genuina a prezzi contenuti, – la pasta è fatta in casa – che è possibile gustare tutti i giorni, pranzo e cena dal lunedì alla domenica. (la struttura resterà chiusa nella sola settimana dal 4 al 12 novembre).

Si consiglia sempre la prenotazione (0165 – 1852633).

Oltre al ristorante, con i suoi 60 posti, il Bel Air – Ristoro & Padel Club offre alla clientela

tre campi di Padel (due coperti e uno scoperto), due campi da tennis in terra rossa, un campo da calcio a cinque e uno polivalente, a disposizione degli appassionati.

Per informazioni:

Ristorante: 0165 1852633

Segreteria Padel: 377 0863747

Tennis: 379 1483556

Sito web

Pagina Facebook