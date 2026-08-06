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  • Courmayeur
  • Ultima modifica: 06 Agosto
  • 09:17

Courmayeur On Ice: Carolina Kostner e le stelle del pattinaggio mondiale accendono il ghiaccio ai piedi del Monte Bianco

Domenica 16 agosto il Courmayeur Sport Center ospita uno spettacolo che riunisce alcuni dei più grandi protagonisti del pattinaggio artistico internazionale. Sul ghiaccio non solo Carolina Kostner, ma anche Charlène Guignard e Marco Fabbri, Matteo Rizzo, Daniel Grassl, Lara Naki Gutmann e la Compagnia Ghiaccio Spettacolo. Disponibili anche biglietti con meet & greet.
Courmayeur On Ice - Carolina Kostner
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Una serata capace di unire sport, arte ed emozione, con alcuni dei nomi più prestigiosi del pattinaggio artistico internazionale. Domenica 16 agosto, alle ore 21, il Courmayeur Sport Center ospiterà Courmayeur On Ice, uno degli appuntamenti di punta dell’estate ai piedi del Monte Bianco.

A guidare il cast sarà Carolina Kostner, una delle atlete più amate nella storia del pattinaggio italiano. Campionessa del mondo nel 2012, cinque volte campionessa europea e medaglia di bronzo ai Giochi olimpici di Sochi 2014, Kostner continua a rappresentare un punto di riferimento per eleganza, tecnica e carisma.

Accanto a lei saliranno sul ghiaccio altri grandi protagonisti della scena internazionale. Ci saranno Charlène Guignard e Marco Fabbri, tra le coppie di danza su ghiaccio più forti al mondo, più volte campioni europei e protagonisti ai massimi livelli internazionali. Saranno presenti anche Matteo Rizzo, campione europeo e tra i principali interpreti del pattinaggio maschile italiano, Daniel Grassl, atleta conosciuto per la sua straordinaria capacità tecnica e per i salti di altissimo livello, e Lara Naki Gutmann, una delle pattinatrici italiane più apprezzate della nuova generazione. A completare lo spettacolo sarà la Compagnia Ghiaccio Spettacolo, che contribuirà a rendere ancora più coinvolgente la serata con coreografie e performance d’insieme.

Il risultato sarà uno show che andrà oltre la competizione sportiva, trasformando il ghiaccio in un palcoscenico dove tecnica, musica, luci e interpretazione si fonderanno in uno spettacolo pensato per appassionati, famiglie e curiosi.

Per chi desidera vivere un’esperienza ancora più esclusiva, l’organizzazione mette inoltre a disposizione una speciale formula Meet & Greet, che permetterà di incontrare gli atleti, salutarli personalmente e scattare una fotografia con i campioni protagonisti della serata.

L’evento conferma ancora una volta Courmayeur come sede di appuntamenti sportivi di prestigio internazionale, capaci di richiamare grandi nomi e offrire al pubblico esperienze uniche in una cornice d’eccezione.

I biglietti sono disponibili online attraverso la pagina dedicata all’evento oppure presso il front office del Courmayeur Sport Center.

Le tariffe partono da 25 euro per il biglietto intero e da 20 euro per il ridotto riservato agli under 12. È inoltre disponibile la formula Meet & Greet, pensata per chi desidera incontrare i protagonisti dello spettacolo e vivere l’evento ancora più da vicino.

 

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