Modon d’Or, dove acquistare o assaggiare le Fontine premiate al concorso 2022

A Natale regala l’eccellenza valdostana. Le migliori dieci Fontine DOP prodotte in alpeggio nel 2022 e premiate nell’ambito del Concorso Modon d’Or da alcuni giorni si possono acquistare presso gli esercizi commerciali e i siti di e-commerce convenzionati o degustare in diversi alberghi e ristoranti valdostani.

Anche quest’anno il concorso, indetto dall’Assessorato regionale all’Agricoltura e Risorse naturali assieme alla Chambre valdôtaine e con il supporto tecnico-scientifico del Consorzio Produttori e Tutela della DOP Fontina e della Cooperativa Produttori Latte e Fontina, ha visto assegnare tre riconoscimenti di Modon d’Or e sette Médailles d’Or.

Le dieci forme di Fontine, le migliori prodotte in alpeggio nel 2022, saranno in vendita in confezioni natalizie appositamente realizzate oppure al taglio presso 13 punti vendita specializzati dislocati su tutto il territorio regionale e 5 shop online, a cui si aggiungono i punti vendita della Cooperativa Produttori Latte e Fontina e alcuni Chalet al Marché Vert Noël di Aosta.

I Modon d’Or e le Médaille d’Or 2022 possono inoltre essere degustati in 15 alberghi e ristoranti valdostani che, aderendo all’iniziativa di promo-commercializzazione curata dalla Chambre, si distinguono per una importante sensibilità al tema della valorizzazione dei prodotti di eccellenza del territorio.

I tre Modon d’Or e le sette Médailles d’Or 2022

Dopo differenti sedute di assaggio visive, olfattive e degustative, durante le quali sono state valutate le 50 forme iscritte al concorso, la giuria del concorso ha decretato le seguenti migliori Fontine DOP prodotte in alpeggio.

I 3 premi Modon d’Or

BRUNET E LAVY S.S. Alpeggio Morgnoz – Sarre – fascera 186

Alpeggio Morgnoz – Sarre – fascera 186 FRÈRES BÉTHAZ S.S. AGRICOLA di FRACHEY ROSELLA Alpeggio Vieille – Valgrisenche – fascera 124

Alpeggio Vieille – Valgrisenche – fascera 124 SOCIETÀ AGRICOLA FRÈRES PINET S.S. Alpeggio Chatellard – Torgnon – fascera 279

Le 7 Médailles d’Or