Sicurezza industriale a 360°: un’azienda italiana tra le top 5 al mondo

Dietro ogni macchina industriale c’è una persona che ogni giorno le lavora accanto. Proteggerla è una responsabilità, ma è anche la scelta più lungimirante che un’azienda possa fare: un incidente evitato significa vite salvate, meno fermi impianto e meno sanzioni. Una filosofia che Satech Safety Technology Spa, azienda nata nel 2000 a Merate e oggi attiva nel polo produttivo di Bulciago, promuove ogni giorno con una visione unica. Pioniera in Italia del settore, Satech è cresciuta fino a diventare leader nazionale e rientrare tra le prime cinque aziende al mondo nel mercato delle protezioni perimetrali per macchine industriali e robotica.

La svolta del 2026: sicurezza integrata a 360 gradi

Il percorso di crescita e internazionalizzazione dell’azienda – oggi forte di una rete commerciale attiva in oltre 40 Paesi con filiali dirette in Francia e Germania – ha segnato una tappa fondamentale nei primi mesi del 2026. Da quest’anno, infatti, Satech ha ampliato la propria offerta commerciale, proponendosi sul mercato globale come il partner di riferimento per la sicurezza industriale.

Quello intrapreso è un cammino destinato a proseguire in futuro in quanto nei prossimi anni il gruppo continuerà a investire in tecnologia e a rafforzare la propria rete commerciale. In questa fase di consolidamento, l’obiettivo non è solo la conformità alle normative come la EN ISO 14120 o la EN ISO 13857, ma anche offrire soluzioni che ottimizzino costi, tempi di installazione e adattabilità. L’innovazione, per Satech, deve essere concreta, accessibile e davvero utile.

Soluzioni per la protezione di persone, mezzi e macchinari

L’offerta ampliata di Satech si articola oggi su tre pilastri fondamentali per coprire ogni aspetto della sicurezza in fabbrica:

Protezioni Perimetrali: Sistemi modulari di recinzione fisica che isolano i macchinari e le linee automatizzate.

Sistemi modulari di recinzione fisica che isolano i macchinari e le linee automatizzate. Barriere antiurto industriali : Barriere e pali in polimero tecnico progettati per assorbire gli impatti dei carrelli elevatori e proteggere le strutture aziendali. Maggiori dettagli sulla nuova gamma, certificata secondo la norma UNI 11886.

Barriere e pali in polimero tecnico progettati per assorbire gli impatti dei carrelli elevatori e proteggere le strutture aziendali. Maggiori dettagli sulla nuova gamma, certificata secondo la norma UNI 11886. DynamicSafety: Sistemi anticollisione intelligenti, pensati per prevenire incidenti tra pedoni e carrelli elevatori in ambienti complessi e aree logistiche.

Tra automazione e sartorialità: la doppia anima di Satech

La vera forza di Satech risiede nella sua doppia anima industriale, che coniuga armoniosamente l’efficienza dei grandi volumi con la flessibilità del su misura. È proprio da questo equilibrio tra automazione e sartorialità che nasce l’approccio alle diverse richieste per le quali si studiano, di volta in volta, soluzioni che non si limitano a rispondere a obblighi normativi, ma diventano strumenti di lavoro che contribuiscono in modo tangibile all’aumento della produttività e alla semplificazione dei processi.

Questa duplice identità si esprime concretamente attraverso due rami produttivi sinergici: produzione standard e personalizzata.

La produzione standard

Mediante le sue linee di produzione altamente automatizzate e tecnologicamente all’avanguardia presso lo stabilimento di Bulciago, Satech vanta una capacità produttiva straordinaria, in grado di realizzare un pannello ogni 28 secondi. Questa efficienza garantisce la massima continuità produttiva e stock sempre pronti per la spedizione rapida. I sistemi standard, comprensivi di pannelli, piantane, porte e sistemi di chiusura, sono interamente conformi alle più severe direttive europee e internazionali, tra cui la EN ISO 14120 e la EN ISO 13857.

La produzione personalizzata

L’efficienza della produzione seriale si affianca a un “reparto custom”, dove artigiani qualificati realizzano soluzioni personalizzate per esigenze specifiche. Qualora un layout standard non fosse applicabile per via di vincoli dimensionali, accessi particolari, forme complesse o necessità di finiture anticorrosione dedicate, l’Ufficio Tecnico di Satech elabora e progetta la soluzione ottimale (CustomGuard) partendo direttamente dai disegni del cliente.

Satech Safety Technology: sostenibilità ed eccellenza certificata

Un modello industriale ambizioso non può prescindere dalla responsabilità etica. Oltre il 75% dell’acciaio utilizzato da Satech proviene da fonti riciclate e lo stabilimento di Bulciago è alimentato da un impianto fotovoltaico da oltre 240 MWh all’anno. Questo impegno costante è stato coronato dalla Medaglia d’Argento EcoVadis, che posiziona l’azienda nel miglior 15% a livello globale per le politiche di sostenibilità. Un’eccellenza supportata anche da un Sistema di Gestione certificato ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.

L’evoluzione di Satech dimostra che la sicurezza nei contesti industriali rappresenta un’opportunità di crescita e sviluppo continuo per tutte le aziende partner. Qualunque sia l’esigenza di sicurezza all’interno di un’impresa, indipendentemente dal settore operativo, Satech è pronta a fornire soluzioni integrate e su misura.