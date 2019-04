Scegli la vacanza dei tuoi sogni, al resto pensa Valtravel

Pollein - L’agenzia di Pollein, da sempre sinonimo di qualità, mette oggi in campo tutta una serie di proposte-viaggio, “disegnate” per le esigenze di chi cerca un momento di relax, alla scoperta di luoghi da sogno, con partenze direttamente da Aosta.

Raggiungere la meta ideale per la tua vacanza, partendo comodamente – senza pensieri – da “sotto casa”? Da oggi, grazie a Valtravel, è possibile.

L’agenzia di Pollein, da sempre sinonimo di qualità nella sua offerta, mette oggi in campo tutta una serie di proposte per la vacanza dei tuoi sogni, “disegnata” per tutte le esigenze di chi cerca un momento di relax e alla scoperta di luoghi da sogno, con partenze direttamente da Aosta.

Diverse le opportunità che Valtravel propone, in collaborazione con le agenzie del “Club del Viaggiator Curioso”, per rilassanti vacanze balneari nel Mediterraneo: dalla Spagna alla Grecia e con tante soluzioni in Italia — Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna — sempre con la comoda formula “bus dalla Valle d’Aosta + volo + soggiorno”.

Partenze comode, tramite pullman, per arrivare agli aeroporti di Milano e di Torino, ma anche – grazie alla collaborazione con Avda – direttamente dai terminal del “Corrado Gex” di Aosta alla volta di Olbia in Sardegna.

Un esempio? Fino al 30 aprile sarà possibile prenotare in offerta speciale il Villaggio TH Liscia Eldi di S. Teodoro per la partenza di sabato 24 agosto a 995 euro che includono volo da Aosta, trasferimenti e una settimana di soggiorno in villaggio con trattamento di soft all inclusive.

Sempre fino al 30 aprile sarà possibile, ad un prezzo eccezionale, scoprire tutta la bellezza di uno dei tratti più incantevoli della costa ionica dalla terrazza naturale del Le Castella Village a Capo Rizzuto, in Calabria.

L’offerta è imperdibile: la tariffa per la partenza del 15 giugno per gli adulti in camera doppia è di 795 euro per 7 notti (1.295 euro per due settimane), mentre per i bambini da 3 a 15 anni in terzo e quarto letto è di soli 415 euro. Prezzi finiti! (tasse aeroportuali e adeguamento carburante inclusi). Qui Valtravel ti “coccola” con la partenza da Aosta con pullman “gran turismo” fino all’aeroporto, con volo su Lamezia Terme ed un trattamento di “soft all inclusive”.

Valtravel, però, è anche viaggi di nozze disegnati su misura in ogni luogo del mondo, per tutte le tasche e per tutte le esigenze.

Ma la comodità che offre Valtravel non finisce qui, perché prenotare un viaggio e scoprire tutte le altre proposte con partenza da Aosta dell’agenzia di Pollein è semplicissimo: basta consultate il sito dell’agenzia, recentemente rinnovato che fa della chiarezza il suo punto forte.

Trovare la vacanza ideale per te non è mai stato così facile: Basta immaginarla, sceglierla e infine godersi solamente il viaggio tanto sognato, senza pensieri. Stella, Cinzia, Andrea insieme al titolare Remo ti aspettano in agenzia.

Per informazioni:

Valtravel

Località Autoporto – Pollein – nella Galleria commerciale “Les Halles d’Aoste”

L’agenzia è aperta dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19.30

Tel. 0165 51 65 51

Mail: valtravel@valtravel.it

Visita il sito

Visita la pagina Facebook