Small Cities 2024: Courmayeur nella top 5 delle bellezze italiane

Nel Bel Paese sono numerosi i piccoli centri incantevoli da visitare e in cui fare vacanze. Ma quali sono quelli più ricercati online? A questa domanda ha risposto Holidu, portale di prenotazione di case e appartamenti vacanza in Europa, realizzando la classifica Small Cities 2024 delle 30 località italiane con meno di 5000 abitanti più ricercate online dagli italiani. Per ogni cittadina viene indicato il volume di ricerca medio mensile, il numero di abitanti nonché il prezzo medio delle case vacanze a notte per ciascuna località analizzata. Anche la Valle d’Aosta trova posto in questa classifica, con Courmayeur che guadagna il quarto posto con oltre 75mila ricerche mensili.

Courmayeur al quarto posto

Courmayeur si conferma essere una delle principali località sciistiche del nostro Paese, ma è una destinazione ideale per godere della vita di montagna anche senza indossare gli sci, e infatti è cercata online tutto l’anno. Una vacanza a Courmayeur ha tanto da offrire. Dal il pattinaggio sul ghiaccio e l’arrampicata sportiva ai trekking, dai panorami mozzafiato alle terme.

Per ogni località in classifica, è stata effettuata anche un’analisi dei prezzi. Sebbene le cittadine siano piuttosto piccole e con una bassa popolazione residente, sono estremamente turistiche e quindi, soprattutto in alta stagione, si può arrivare a ad avere conti piuttosto salati per l’alloggio! A Courmayeur il prezzo medio di un alloggio risulta essere di 280 euro a notte.

Dai monti… al mare

Oltre a Courmayeur nella classifica compaiono altre località montane. Ce ne sono ben cinque in Lombardia: Bormio all’ottavo posto, Bellagio al 12mo, Limone sul Garda al 15mo posto, Ponte di Legno al 19mo posto e San Pellegrino Terme al 20mo. Con ben 3 località invece troviamo il Trentino-Alto Adige che può vantare Canazei al 17mo posto, Andalo al 21mo e Moena al 29mo. Il Piemonte vede Bardonecchia posizionarsi 11ma.

A farla da padrone nella classifica sono le località di mare: le siciliane Favignana e San Vito Lo Capo sono le prime due, seguite da Portofino in Liguria. Non mancano le località turistiche di Puglia e Toscana, Calabria e Sardegna . Per esempio sono ben 7 le regioni che piazzano nella graduatoria 2 località ciascuna: la Sicilia (con le prime due posizioni assolute Favignana e San Vito Lo Capo), la Campania (Positano e Amalfi quinta e settima), Abruzzo (Roccaraso decima e Castel del Monte 22ma), Toscana (Pienza 13ma e Pitigliano 27ma), il Lazio (Sperlonga nona e Ponza 16ma), il Piemonte (Bardonecchia 11ma e Stresa 14ma), la Puglia (Isole Tremiti e Peschici rispettivamente 23ma e 24ma) e la Sardegna (con Villasimius 18ma e San Teodoro 30ma).