Cgil e Fp Cgil: “Basta stallo sulla nomina del Direttore generale Usl”

“Basta stallo sulla nomina del Direttore generale Usl. Serve una guida stabile, trasparente e di comprovata competenza”. A chiederlo sono Cgil e Fp Cgil Valle d’Aosta che, in una nota, “tornano a denunciare con forza il perdurare dello stallo sulla nomina del Direttore generale dell’Azienda Usl della Valle d’Aosta”.

“A oggi – si legge infatti –, la Giunta regionale non ha ancora provveduto alla nomina definitiva. Un ritardo che, alla luce delle difficoltà che attraversa il sistema sanitario valdostano, non può più essere considerato fisiologico né privo di conseguenze”.

I sindacati aggiungono: “La sanità regionale si trova infatti a dover affrontare problematiche importanti e ormai strutturali: liste d’attesa, carenza di personale, difficoltà nel reclutamento e nella stabilizzazione dei professionisti, organizzazione della medicina territoriale, pressione crescente sui servizi e necessità di garantire continuità e qualità dell’assistenza. In questo quadro, prolungare ulteriormente una situazione di gestione ad interim al vertice dell’Usl significa indebolire la capacità dell’Azienda di programmare, decidere e affrontare con la necessaria tempestività le sfide che ha davanti”.

“Non è più il momento dell’ordinaria amministrazione – proseguono Cgil e Fp Cgil –. La sanità valdostana ha bisogno di scelte, programmazione e responsabilità. Un’Azienda sanitaria complessa come l’Usl della Valle d’Aosta necessita di una guida pienamente legittimata e dotata di tutti i poteri necessari per assumere decisioni strategiche, definire priorità, organizzare i servizi e mettere in campo interventi strutturali”.

Non solo: “Il protrarsi dell’interim rischia invece di rallentare processi indispensabili, a partire dall’abbattimento delle liste d’attesa, dalla riorganizzazione della sanità territoriale, dal rafforzamento dei servizi e dalla definizione di una seria politica del personale”.

Per questo, Cgil VdA e Fp Cgil VdA “ritengono fondamentale un ulteriore aspetto: la scelta del nuovo Direttore generale non può essere condizionata da logiche di equilibri politici, di appartenenza o da valutazioni estranee alla qualità professionale. La Valle d’Aosta ha bisogno di un management sanitario autorevole, competente, indipendente e capace di confrontarsi con lavoratrici, lavoratori e organizzazioni sindacali, con una visione chiara del futuro della sanità pubblica regionale”.

Quindi, la richiesta, quella di “porre immediatamente fine allo stallo e di procedere senza ulteriori ritardi alla nomina del nuovo Direttore generale dell’Usl con un percorso di scelta che sia trasparente e fondato su criteri oggettivi e che valorizzi in particolare esperienza, competenza manageriale e conoscenza delle dinamiche del Servizio sanitario”.

“Il tempo perso nella nomina è tempo sottratto alla programmazione. E a pagare il prezzo dei ritardi non possono essere né i cittadini né le lavoratrici e i lavoratori della sanità. La situazione del sistema sanitario valdostano richiede una guida stabile, capace di assumersi pienamente la responsabilità delle decisioni e di costruire un percorso di rilancio della sanità pubblica regionale”.

Poi, la chiusa: “Serve subito un Direttore generale di comprovata competenza, scelto attraverso una procedura trasparente perché la salute delle persone e il futuro dei servizi sanitari valdostani richiedono risposte immediate, scelte coraggiose e una guida nel pieno delle proprie funzioni”.