L’87,2 per cento delle scuole valdostane ha il collaudo statico, è il dato più alto d’Italia

L’87,2 per cento degli edifici scolastici valdostani ha il collaudo statico, la percentuale più alta d’Italia. La nostra regione si colloca sopra la media nazionale anche per i progetti antisismici dei quali si sono dotati 26 dei 139 edifici censiti, ovvero il 18,7 per cento.

È questa la fotografia che emerge dall’elaborazione di Tuttoscuola sugli ultimi dati disponibili del Portale unico del Ministero dell’Istruzione e del Merito, riferiti all’anno scolastico 2023/24. Un quadro che, a livello nazionale, mostra ancora delle differenze territoriali piuttosto marcate e una diffusione limitata delle certificazioni, soprattutto per sui progetti antisismici.

I dati arrivano nel giorno scelto per la cerimonia nazionale di inaugurazione dell’anno scolastico 2026/27 ad Amatrice di oggi, lunedì 21 settembre, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara sono ad Amatrice, a dieci anni dal terremoto che nel 2016 ha colpito il Centro Italia.

In Valle d’Aosta l’87,2 per cento delle scuole ha il collaudo statico

Come detto, sul fronte del collaudo statico, la Valle d’Aosta si colloca al primo posto in Italia: l’87,2 per cento degli edifici scolastici censiti ne dispone. Dato è nettamente superiore alla media nazionale. In Italia sono infatti 21.319 su 39.993 gli edifici scolastici con il collaudo statico, pari al 53,3 per cento. In sostanza, poco più di una scuola su due.

Il documento attesta le condizioni di sicurezza delle strutture portanti di un fabbricato sulla base delle norme in vigore al momento della sua costruzione. Non è obbligatorio per gli immobili costruiti prima del 1967, salvo successive modifiche all’edificio.

L’elaborazione evidenzia anche una decisa differenza territoriale. La Valle d’Aosta guida la graduatoria, mentre all’estremo opposto si trova il Lazio con il 28 per cento, ovvero 896 edifici certificati su 3.203. In Sicilia e Campania la quota si ferma invece attorno a quattro edifici su dieci. Più in generale, le regioni settentrionali – con l’eccezione della Liguria – si trovano sopra la media italiana, mentre quelle meridionali sono prevalentemente al di sotto, con le eccezioni di Molise e Abruzzo.

Progetti antisismici, la Valle d’Aosta è quinta

La situazione cambia guardando al progetto antisismico, definito nell’analisi come una sorta di “carta d’identità strutturale” dell’edificio, che serve a documentare la sua progettazione rispetto alle sollecitazioni di un terremoto secondo le normative previste.

In questo caso, 26 dei 139 edifici scolastici censiti in Valle d’Aosta ne dispongono, ovvero il 18,7 per cento. Una percentuale ancora minoritaria, ma superiore alla media italiana, ferma al 12,7 per cento, con 5.089 edifici su 39.993.

La Valle d’Aosta si colloca così al quinto posto tra le regioni. Davanti ci sono le Marche, con il 35,9 per cento, il Molise con il 32,9, il Friuli-Venezia Giulia con il 31,1 e l’Umbria con il 28,1 per cento. Subito dietro si trova la Basilicata, al 18,6 per cento.

In fondo alla graduatoria c’è invece la Sardegna, dove appena 11 dei 1.645 edifici censiti dispongono del progetto antisismico, lo 0,7 per cento.