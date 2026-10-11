Amministratori comunali e regionali a confronto sulle sfide future per gli enti locali

“Confronti Comuni. L’autonomia e il futuro degli Enti locali” è il titolo del convegno, promosso dal Consorzio Enti Locali della Valle d’Aosta, tenutosi ieri, sabato 10 ottobre, al Forte di Bard, nell’ambito delle iniziative sostenute dal Comitato per l’80esimo anniversario della Resistenza, della Liberazione e dell’Autonomia.

All’appuntamento hanno partecipato circa settanta tra amministratori locali e rappresentanti delle Istituzioni regionali. Dopo i saluti istituzionali della sindaca di Bard Silvana Martino, della presidente dell’Associazione Forte di Bard Ornella Badery e della vice Presidente del Consiglio regionale Loredana Petey, il presidente della Regione Renzo Testolin ha ricordato che la storia delle comunità locali valdostane affonda le proprie radici in un modello di coesione e solidarietà sviluppatosi attorno alle parrocchie, alla valorizzazione delle risorse naturali e al legame con il territorio.

Valori che ancora oggi caratterizzanti e che trovano espressione nell’attività dei 74 Sindaci, chiamati a rispondere concretamente alle esigenze delle rispettive comunità. In questo contesto, ha detto Testolin, “il riconoscimento del ruolo dei Comuni passa anche attraverso un adeguato sostegno finanziario, condizione essenziale per garantire l’effettiva autonomia degli enti locali e dare concreta attuazione al principio di sussidiarietà”.

Il Presidente ha quindi sottolineato che il futuro dell’autonomia locale si confronta con sfide decisive, dallo spopolamento delle aree montane all’invecchiamento della popolazione e alla bassa natalità, fino agli effetti dei cambiamenti climatici. Per questo, il dialogo con le altre Regioni a Statuto speciale rappresenta un’opportunità per condividere esperienze e prospettive, nel rispetto delle diverse specificità normative, ma con un obiettivo comune: tutelare le comunità e garantire loro un futuro sostenibile.

A seguire, partendo dall’approvazione della Legge costituzionale n. 2 del 23 settembre 1993, Luciano Caveri (all’epoca deputato) ha ripercorso il contesto e il significato della svolta del 1993 per enti locali e autonomie speciali. Caveri ha evidenziato che la storia della Valle d’Aosta si intreccia con quella del Trentino e del Friuli Venezia Giulia nella straordinaria esperienza del popolamento delle Alpi, testimonianza della capacità delle comunità di insediarsi e vivere anche alle quote più elevate, come dimostra l’esperienza Walser.

“Oggi, – ha aggiunto Caveri – di fronte alle nuove sfide che interessano i territori alpini, la storia offre una chiave di lettura per affrontare il futuro. La capacità di resistenza dimostrata nel tempo dalle popolazioni di montagna invita a individuare risposte concrete, attraverso un’organizzazione efficace, una legislazione adeguata e un approccio federale fondato sul ruolo delle comunità locali. La prospettiva è quella di ripartire dal basso, valorizzando le autonomie e la partecipazione, per trasformare le criticità in occasioni di rilancio e garantire continuità alle specificità dei territori”.

Il cuore del convegno è stato il confronto con le altre autonomie speciali del Nord, per capire quali strumenti e modelli possano ispirare il futuro degli Enti locali valdostani. I lavori hanno restituito la fotografia di realtà simili, che devono affrontare le medesime criticità e sfide, e ha consentito di condividere buone pratiche tra realtà autonomiste. Lo scambio di esperienze nasce infatti dalla consapevolezza che l’autonomia costituisce la radice identitaria e il pilastro delle comunità.

Il presidente del Consorzio dei Comuni Trentini, Michele Cereghini, ha illustrato l’esperienza dei comuni della Provincia autonoma di Trento, con la consapevolezza che la gestione efficiente delle risorse pubbliche rappresenta una responsabilità centrale per le amministrazioni comunali, chiamate a operare con attenzione e consapevolezza nell’interesse delle proprie comunità. Un Comune che non riesce a garantire un’organizzazione efficace rischia infatti di disperdere risorse che appartengono all’intero sistema territoriale.

Per parte sua, il Presidente di ANCI Friuli Venezia Giulia, Dorino Favot, ha portato l’esperienza dei comuni del Friuli Venezia Giulia, regione che si caratterizza per una significativa pluralità culturale e territoriale, con quattro lingue e diverse minoranze linguistiche da tutelare, oltre ad aree montane e territori di confine che richiedono risposte amministrative mirate. In questo contesto, emergono esigenze comuni alle altre realtà autonome, legate all’efficacia e all’efficienza della spesa pubblica, all’organizzazione degli Enti Locali e alla carenza di personale.

Le conclusioni sono state affidate al Presidente del CELVA Alex Micheletto, che ha evidenziato il percorso di collaborazione sviluppato negli ultimi anni tra le Autonomie locali nell’ambito del Coordinamento delle ANCI regionali, che ha permesso di consolidare relazioni e occasioni di confronto capaci di generare crescita e di mettere in evidenza problematiche e opportunità condivise. “Un dialogo che punta a rafforzare la rappresentanza dei territori – ha affermato – e a dare voce ai bisogni dei cittadini, obiettivo che guida quotidianamente l’azione del Celva”.

Il Presidente ha proseguito sottolineando che le esperienze delle diverse realtà locali dimostrano l’importanza di costruire le norme attraverso il coinvolgimento degli enti interessati, affinché gli obiettivi del legislatore possano tradursi in risposte concrete. In questo quadro, il ruolo dei Comuni, riconosciuto e disciplinato dalle principali leggi in materia, richiede un confronto costante con il legislatore regionale, fondato sul rispetto reciproco, sulla tutela dell’identità e della dignità degli Enti e sulla disponibilità di risorse adeguate a garantire efficienza amministrativa.

Micheletto ha concluso ribadendo che si tratta di un percorso complesso, che necessita di un dialogo tecnico e politico e di un impegno condiviso. “La forza delle Autonomie locali – ha spiegato – risiede nella capacità di esprimere una posizione comune e di agire come interlocutore unitario. A partire dall’eredità della riforma del 1993, il futuro dell’Autonomia si costruisce attraverso la collaborazione tra Istituzioni, per continuare ad amministrare i territori e rispondere concretamente alle esigenze delle comunità valdostane”.