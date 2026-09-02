Cloe ha due mesi e già cinque generazioni di donne alle spalle

Cloe Toma ha solo 2 mesi e ancora non sa della fortuna che ha: far parte di una famiglia che vanta 5 generazioni in linea diretta di donne.

La storia della piccola Cloe, però, non inizia con sua mamma, Denise, di quasi 18 anni, e nemmeno con la nonna Sara Alessia, di 41, e non si ferma neppure alla vita della bisnonna Rosa che di anni, portati benissimo, ne ha 65, ma risale fino alla trisnonna, la signora Maria Fabiano, arrivata dalla Calabria nel 1971 e che di anni, oggi, ne ha 85: “Sono arrivata qui quando Rosa aveva 10 anni, un paesano e mezzo parente di mio marito ci chiese se avessimo voluto salire per cercare lavoro – racconta Maria con quegli occhi azzurri e vispi che hanno visto molto e che raccontano una vita non sempre semplice -; la nostra prima casa era in Corso Battaglione e averla non fu semplice, perché un po’ di diffidenza c’era nel trovare qualcuno che volesse affittarci un posto. Poi dopo siamo andati a stare in zona Cattedrale e poi ci siamo ancora spostati nella zona nord della città”.

Rosa ha 7 sorelle, tutte sparse in Italia, tra Milano, la Lombardia e Roma, tutte “con un’ottima tempra”, perché i geni calabresi e la vita che ti forgia e ti mette di fronte a tante prove è come se avesse insegnato a Rosa che è tutto in salita, ma che tutto si può fare: “Appena sono arrivata qui ad Aosta da Catanzaro, e più precisamente da Gimigliano, mi sono subito cercata un lavoro, mio marito già lavorava, e ho iniziato a fare le pulizie. Mi ricordavo benissimo com’era stare a casa in Calabria e non avere cibo o non saper dove cercare e trovare un impiego. Qui ad Aosta non è stato subito semplice, ricordo quanta neve c’era, non ne avevo mai vista così tanta, era tuto nuovo, ma dopo aver trovato lavoro ho anche trovato conoscenti e amici, non solo calabresi, ma anche valdostani e così ora la mia vita posso dire che è stata ed è qui”.

E mentre Maria parla, ricorda e racconta, è Rosa a farle da eco, una delle sue figlie, che come lei ricorda di quando, a 10 anni, è stata portata in Valle d’Aosta, del ghiaccio nelle strade che veniva spaccato con un demolitore, dell’aria fredda e delle difficoltà nell’inserirsi a scuola, dove l’essere accettata non è stato immediato, ma che poi è successo e anche per lei Aosta è diventata casa, nonostante aver poi vissuto per 20 anni a Pratica di Mare, nei pressi di Pomezia, per seguire il marito, carabiniere romano conosciuto ad Aosta e poi trasferito e poi di nuovo trasferito ad Aosta per scelta, condizione che ha riportato Rosa tra i monti nel 2000, l’anno dell’alluvione.

Non è solo Rosa ad aver vissuto fuori Valle, ma anche sua figlia, Sara Alessia, che di anni ne ha 41 ed è già nonna. Dopo essere cresciuta a Pomezia, viene in Valle e qui cresce durante la sua adolescenza, poi trova lavoro, ma non smette di voler ricordare da dove viene la sua famiglia, cercando di mettere insieme tutti i pensieri della trisnonna Maria e dei suoi racconti sulle strade tortuose che da Gimigliano portano al mare, di quell’entroterra calabro duro e aspro che è al tempo stesso cuore e lontananza e dove la famiglia cerca di tornare quando è il momento di stare insieme.

Denise è contemporaneamente il presente e il futuro di questa linea diretta intergenerazionale, in braccio la sua piccola Cloe non sa, ma capirà presto, l’affetto di una famiglia numerosa, frutto di età e tempi diversi. Intanto, a raccontarle la storia di questa famiglia ci pensa sua mamma che realizza a pieno la portata dell’evento e dell’allineamento di 5 generazioni che insieme si guardano e si specchiano in un’unica storia. E chissà che non arrivi la sesta generazione a rendere tutto ancora più speciale.