Marché au Fort, al via il weekend di eccellenze agroalimentari valdostane nel borgo di Bard

Sabato 10 e domenica 11 ottobre 2026 Bard accoglierà le eccellenza agroalimentari valdostane, con il ritorno del Marché au Fort.

75 le aziende partecipanti che raccontano la varietà delle proposte: carni, salumi; prodotti lattiero-caseari; bovini e caprini; ortofrutticoli; erbe officinali e cosmesi. Agli espositori valdostani si aggiungono le realtà ospiti del Comune di Cortemilia, con prodotti a base di nocciola Piemonte IGp e l’azienda agricola Novaro Nicola di Imperia, con prodotti liguri e pesto realizzato con basilico genovese DOP.

Tra le iniziative per gli acquisti la Tessera punti: disponibile presso i punti informativi della Chambre valdôtaine: un buono prodotti del valore di 10 euro, presso un unico espositore, per ogni 70 spesi al Marché.

“75 le aziende partecipanti, un’aspettativa di 15.000 passaggi per replicare le presenze dell’anno scorso, e tanta voglia di fare conoscere le eccellenze agroalimentari del territorio valdostano: queste le premesse per la prossima edizione di Marché au Fort” segnala l’assessora all’Agricoltura Speranza Girod.

Per l’Assessorato, che organizza la manifestazione, è fondamentale fare rete e dare la giusta importanza a “agricoltori e allevatori, uomini, donne e imprese che continuano a lavorare e a credere nel territorio valdostano, con impegno e passione a beneficio della comunità“.

Da rilevare, come in un tempo di cambiamento climatico, siccità e pericoli di disastri ambientali, il cibo e la sua produzione arrivino a rappresentare uno nucleo su cui porre attenzione: “Il cibo è di fondamentale importanza strategica e geopolitica. Il rispetto e il mantenimento della biodiversità del patrimonio valdostano è da tutelare, così come la salvaguardia dei nostri prodotti” sottolinea infatti Roberto Sapia, presidente della Chambre valdôtaine.

Che aggiunge: “Dietro ogni banco del Marché au Fort c’è un’impresa: 1538 quelle agricole e agroalimentari attive in Valle d’Aosta, in gran parte piccole realtà famigliari, con poche persone e molte ore di lavoro”.

Laboratori, spettacoli e attività

Oltre alla parte dedicata alla fiera dell’agroalimentare, il Marché au Fort è un’occasione per stare insieme con iniziative rivolte dai più grandi ai più piccoli.

La Maison des Anciens Remèdes, ad esempio, proporrà sabato il laboratorio per bambini Piccoli erboristi… all’opera! per realizzare un dentifricio naturale, mentre il Forte di Bard Il mercato dell’arte- Crea la tua borsa per fare la spesa al Marché, gratuito e senza prenotazione, in programma sabato e domenica dalle 14 alle 17.

La Maison des Artistes Bard porterà invece in scena lo spettacolo per famiglie Cappuccetto rosso e il pan ner della compagnia teatrale Palinodie, sabato alle 15.30 e domenica alle 10.30; mentre domenica alle 17 toccherà a Fulminata, una commedia irreale sulla vita di una donna moderna con Annagaia Marchioro e la regia di Teresa Mannino, nell’ambito del Festival d’autunno.

Il GAL Valle d’Aosta, nella giornata di domenica, proporrà attività ludiche nel proprio stand e la consolidata caccia al tesoro Alla ricerca del prodotto perduto, dalle 11.30 alle 15.

Due gli appuntamenti dedicati agli itinerari naturalistici organizzati dal Forte di Bard: sabato Le Goye di Hône, dal municipio di Bard alle goye del torrente Ayasse, il giorno dopo Il territorio e le sue tradizioni da Bard a Donnas e alla sagra della castagna.

L’apertura ufficiale dell’edizione 2026 sarà sabato 10 alle 9.30 con i gruppi folkloristici i Fiour di Moun di Lillianes e La Clicca di Saint-Martin-de-Corléans di Aosta con la Compagnia del Coniglio, con musica medievale itinerante. Saranno presenti anche gli sbandieratori del palio di Asti e i cori di Hône e di Gaby.

Durante l’evento sarà disponibile il punto informazioni dell’Office du Tourisme. Il programma completo sarà disponibile qui.