Marché au Fort, il 9 e 10 ottobre a Bard il meglio dell’enogastronomia valdostana

Il Forte di Bard torna ad ospitare il meglio delle produzioni enogastronomiche locali nel weekend del 9 e 10 ottobre.

Causa Covid anche quest’anno il Marché au Fort sarà spalmato su due giornate. Le tre piazze dedicate all’evento potranno accogliere, dalle 9 alle 18.30, fino ad un massimo di 900 visitatori. I flussi saranno regolamentati dai contatori elettronici posti ai varchi di accesso e per la prima volta quest’anno da un tappetino che “in automatico andrà a conteggiare le entrate e le uscite”. Le aziende partecipanti sono 65 in totale, che presenteranno le produzioni delle filiere agroalimentari della regione: dai salumi ai formaggi, dal miele ai prodotti da forno, dalle carni ai vini e alle produzioni ortofrutticole, prodotti sotto regimi di qualità DOP, DOC, IG, prodotti agroalimentari tradizionali (PAT), prodotti trasformati e biologici.

“E’ un evento molto atteso – ricorda l’Assessore all’Agricoltura Davide Sapinet – il principale della stagione autunnale. C’è voglia di ripartire e lo abbiamo visto nelle scorse settimane con la nascita dell’associazione Olivicoltori e del Consorzio di produttore di ortofrutta”.

Non solo enogastronomia quest’anno al Marché au Fort. Oltre alle cultura – nell’offerta del Forte di Bard anche l’ultima mostra Dante fra illustrazione e fumetto – quest’anno saranno presenti anche le eccellenze dell’artigianato locale. Alle 11 di sabato 9 ottobre si svolgerà, infatti, la premiazione degli artigiani selezionati alla 68esima edizione della Mostra-concorso dell’artigianato di tradizione valdostano. Le 37 opere premiate, insieme a quelle selezionate dal pubblico, saranno esposte nella mostra Le sommet de l’artisanat valdôtain de tradition, allestita nelle Cantine della fortezza.

“Artigianato ed enogastronomia sono tra le eccellenze del nostro territorio- sottolinea Luigi Bertschy. – Questa manifestazione è una vetrina importante sulle peculiarità della nostra regione da far conoscere ed apprezzare a turisti e residenti.”

Anche per l’edizione 2021 del Marché au Fort, la Chambre valdôtaine organizza l’iniziativa Sapori valdostani offerti dalla Chambre: i visitatori che completeranno la tessera a punti, in distribuzione presso i punti informativi allestiti lungo il percorso, potranno usufruire di un “Buono Prodotti” del valore di 15 euro ogni 50 euro di spesa effettuata. Il buono potrà essere ritirato negli stessi punti informativi e dovrà essere utilizzato presso un unico espositore. La Chambre presenta inoltre quest’anno una nuova iniziativa, realizzata in collaborazione con l’Associazione degli albergatori valdostani Adava e l’Ufficio regionale del turismo, ideata per invitare turisti e visitatori a venire in Valle d’Aosta a vivere un Weekend gustoso. I soggiorni che saranno prenotati sul sito bookingvalledaosta.it dalla pagina Weekend Gustoso, nel periodo dall’8 al 10 ottobre, prevedranno per gli ospiti una bottiglia di vino Doc valdostano, mentre coloro che ceneranno l’8 o il 9 ottobre in un ristorante valdostano, con una spesa minima di 25 euro, potranno ritirare al Marché au Fort un oggetto di artigianato locale.

“Il Marché rappresenta un appuntamento molto importante per le imprese valdostane e questo assume un valore ancora più rilevante in un periodo complesso come quello attuale nel quale il comparto economico ha bisogno di ripartire e rilanciare la propria offerta – aggiunge il Presidente della Chambre valdôtaine Roberto Sapia. – Per questa ragione la Chambre non ha voluto far mancare il proprio supporto a questa edizione 2021 della manifestazione con una serie di iniziative ormai consolidate, ma anche con idee nuove”.

L’evento è promosso da Assessorato all’Agricoltura Regione autonoma Valle d’Aosta, Comune di Bard, Chambre Valdôtaine e Forte di Bard.

L’accesso è gratuito, ma è necessario essere dotati di Green Pass. Un servizio navetta gratuito collega dalle ore 8.30 alle 20, i parcheggi periferici dislocati lungo la statale 26 della Valle d’Aosta, con l’area della manifestazione.