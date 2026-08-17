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  • Aosta
  • Ultima modifica: 17 Agosto
  • 17:15

Onorificenze al merito della Repubblica: Brignone e Pellegrino Commendatori

Oltre ai due campioni dello sci, Mario Attilio Favre, Maestro del lavoro e già presidente della Sezione di Aosta dell'Anmil, è stato nominato Cavaliere. L’elenco delle onorificenze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Federica Brignone e Federico Pellegrino
Società

Tre onorificenze dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana” arrivano in Valle d’Aosta. Lo si apprende dall’elenco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 6 agosto, comunicato dal Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica. Commendatore è la distinzione di cui sono stati insigniti Federica Brignone e FedericoChicco” Pellegrino, campioni rispettivamente di sci alpino e nordico ed appartenenti ai gruppi sportivi dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato.

Mario Attilio Favre, classe 1945, Maestro del lavoro e protagonista di una lunga carriera professionale nel settore della siderurgia (iniziata dalla Società Nazionale Cogne nel 1959 e proseguita anche dopo la quiescenza nel 1992, con le consulenze tecniche a svariate acciaierie e fonderie del Nord Italia), ed ex presidente della Sezione di Aosta dell’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi, è invece stato nominato Cavaliere della Repubblica.

 

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