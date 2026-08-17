Onorificenze al merito della Repubblica: Brignone e Pellegrino Commendatori

Tre onorificenze dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana” arrivano in Valle d’Aosta. Lo si apprende dall’elenco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 6 agosto, comunicato dal Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica. Commendatore è la distinzione di cui sono stati insigniti Federica Brignone e Federico “Chicco” Pellegrino, campioni rispettivamente di sci alpino e nordico ed appartenenti ai gruppi sportivi dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato.

Mario Attilio Favre, classe 1945, Maestro del lavoro e protagonista di una lunga carriera professionale nel settore della siderurgia (iniziata dalla Società Nazionale Cogne nel 1959 e proseguita anche dopo la quiescenza nel 1992, con le consulenze tecniche a svariate acciaierie e fonderie del Nord Italia), ed ex presidente della Sezione di Aosta dell’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi, è invece stato nominato Cavaliere della Repubblica.