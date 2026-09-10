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  • Aosta
  • Ultima modifica: 10 Settembre
  • 10:57

Rientro a scuola senza troppi ingorghi: il traffico di Aosta, a gallerie chiuse, ha retto

L'attenzione per la "prima campanella" dell'anno, a gallerie chiuse per lavori, era alta soprattutto tra viale Ginevra e viale Gran San Bernardo. "Nonostante l’ora di punta la situazione è stata sostenibile", spiega il comandante della Polizia locale Fiore.
Il traffico nella rotatoria di viale Ginevra, ad Aosta
Società

Rispetto a tre mesi fa, qualche preoccupazione – inevitabilmente – c’era. Allora, era il 15 giugno, l’impatto del primo giorno di chiusura delle gallerie Côte de Sorreley e Signayes, primo giorno di chiusura di un anno, era tutto da valutare.

Oggi, l’attenzione è tornata alta per un altro “primo giorno”, quell’inizio di anno scolastico che rischiava di mandare in tilt il traffico aostano, già piuttosto provato.

  • Il traffico nella rotatoria di viale Ginevra, ad Aosta

    Il traffico nella rotatoria di viale Ginevra, ad Aosta

  • Il traffico nella rotatoria di viale Ginevra, ad Aosta

    Il traffico nella rotatoria di viale Ginevra, ad Aosta

  • Il traffico su viale Gran San Bernardo ad Aosta

    Il traffico su viale Gran San Bernardo, ad Aosta

Come tre mesi fa, però, l’impatto è stato inferiore rispetto al previsto. Almeno, per quanto riguarda questa mattina: “Non è stato assolutamente riscontrato nessun problema e nonostante l’ora di punta in certe zone non c’era una mole di traffico ingestibile – spiega il comandante della Polizia locale di Aosta Fabio Fiore –. Sinceramente, ci aspettavamo qualcosa di più. Ma per il momento non ci sono stati problemi, ma magari nei prossimi giorni la situazione cambierà”.

“Questa mattina tutto si è svolto regolarmente – aggiunge Fiore –, la situazione è stata sostenibile. Non c’è stato nulla di particolare da segnalare, nonostante ci sia qualche cantiere in posizione strategica, sia in viale Gran San Bernardo sia in via delle Betulle, interventi troppo importanti e che devono avanti”.

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