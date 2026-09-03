Servizio civile regionale, per 75 giovani valdostani si sono conclusi i “Due mesi in positivo”

Due mesi di attività, 75 ragazzi coinvolti, 20 enti ospitanti, circa 22,5 ore a settimana, 400 euro mensili di rimborso forfettario, tre giornate di formazione generale a cura dell’Amministrazione regionale, per un totale di circa 64mila euro. Sono questi i numeri del bando del Servizio civile regionale “Due mesi in positivo 2026” che ha impegnato, nei mesi di luglio e agosto, giovani volontari di età compresa tra i 16 e i 19 anni.

“Il Servizio civile regionale è una combinazione di scelte – si legge in una nota –: la scelta dell’Amministrazione regionale di investire risorse umane, finanziarie e tecniche; la scelta degli Enti ospitanti (Amministrazioni pubbliche ed Enti no profit) di accreditarsi al Servizio civile regionale e presentare progetti riguardanti settori culturali, educativi, sociali, sportivi; la scelta dei giovani volontari di cogliere un’opportunità di arricchimento culturale e professionale, al fine di aumentare le proprie capacità e incrementare possibilità di accesso al mercato del lavoro”.

L’assessore alle Politiche giovanili Leonardo Lotto si dice soddisfatto per l’esito dell’iniziativa: “Il Servizio civile nell’estate dei ragazzi valdostani è ormai un appuntamento fisso e il suo successo, sia tra i volontari che tra gli Enti ospitanti, è la dimostrazione che creare occasioni di scambio costruttivo tra i ragazzi e il mondo degli adulti, valorizzando le forme di cittadinanza attiva orientate allo svolgimento di concrete attività di solidarietà e di servizio alla comunità, è una combinazione vincente. Fondamentale è offrire ai ragazzi opportunità stimolanti e arricchenti, fornendo loro anche strumenti formativi e informativi funzionali all’esperienza di volontariato e, più in generale, alla loro crescita”.

Proprio in quest’ottica, il percorso è stato avviato dalla Struttura regionale competente dell’Assessorato con due giornate formative, il 1° e il 2 luglio, dedicate a temi di carattere generale (principi e valori del servizio civile regionale; inserimento lavorativo delle persone con disabilità; gestione delle emozioni e costruzione del rispetto) e nozioni in tema di antincendio e sicurezza. A completare le attività formative connesse al servizio civile regionale, il 20 agosto, all’Area verde di Gressan, l’attività “Aikido e non solo” sulla sicurezza e difesa personale.

I ringraziamenti

La Regione esprime un ringraziamento ai venti enti accreditati al Servizio civile regionale che hanno accolto i ragazzi (Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta, Istituzioni scolastiche “Jean-Baptiste Cerlogne”, ITPR “Corrado Gex”, “Maria Ida Viglino” e UVC “Grand-Combin”, Associazione sportiva dilettantistica “Fattoria Cuore”, Associazione culturale “Solal fermenti culturali”, Associazione italiana Sclerosi multipla – Sezione di Aosta, Associazione Italiana Amici Cinema d’Essai della Valle d’Aosta AIACE, Fondazione “Sistema Ollignan”, Centro di studi storico-letterari “Natalino Sapegno”, Associazione di promozione sociale “La Petite Ferme du Bonheur”, Società Cooperative Sociale “La Libellula” e “Indaco”, Comitato “Spazio per crescere”, Comuni di Courmayeur, Saint-Nicolas e La Salle, Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose e Struttura Programmazione Fondo Sociale Europeo e Politiche giovanili).

Con un “grazie” particolare a Simone Charbonnier (Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta), Marina Falletti e Monica Cerise (Struttura politiche del lavoro e della formazione), Rocco Foti (insegnante di sicurezza e difesa personale, maestro di Aikido 5^ DAN), Valentina Cappello (psicologa) e Stefano Borrello (Ispettore antincendi del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco).

L’appuntamento con l’edizione estiva del Servizio civile regionale è per l’anno prossimo, mentre l’edizione 2026/27, rivolta ai giovani valdostani tra i 20 e i 28 anni, per nove mesi, è prevista per fine anno 2026.