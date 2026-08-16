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  • Aosta
  • Ultima modifica: 16 Agosto
  • 14:40

Bene i valdostani all’Italia Bike Cup: Costa vince, Anselmi sul podio

Da registrare anche, nella nona coppa della rassegna, corsa ieri, sabato 15 agosto, a Pergine Valsugana (Trento), il quarto posto di Alessia Pellicanò e il nono di Nathan Evolandro. I podi conquistati in stagione potrebbero portare costa ai mondiali in azzurro.
Podio Pergine Costa
Sport

Nona e penultima tappa dell’Italia Bike Cup ieri, sabato 15 agosto, a Pergine Valsugana (Trento), ma risultati lusinghieri per loro. Paolo Costa ha vinto negli Juniores, Matilde Anselmi ha conquistato il podio, mentre Alessia Pellicanò lo ha sfiorato, finendo quarta.

Meno rider valdostani in Trentino, perché in contemporanea erano in programma i campionati regionali Valle d’Aosta su Strada, a Pieve Vergonte (Verbano-Cusio-Ossola), poi annullati per i vasti incendi nella zona, con l’aria densa di fumo irrespirabile per i concorrenti.

Negli Juniores, successo di Paolo Costa (Gs Lupi Valle d’Aosta; 1h 04’ 09”), seguito da Giovanni Bosio (Trevigliese; 1h 04’ 59”) e da Walter Vaglio (Pol. Monsummanese; 1h 06’53”). Con l’ennesimo successo, e con i podi conquistati in stagione, Costa è seriamente indiziato a indossare la maglia azzurra ai prossimi Campionati Mondiali, in programma in Val di Sole (Trento), con la prova Juniores in programma il 27 agosto.

Nelle Allievi Donne secondo anno, terzo gradino del podio a Matilde Anselmi (Orange Bike Team; 47’ 58”) nella gara vinta da Beatrice Maifré (Tirano Bike; 43’ 58”) davanti a Maria Malinverno (Novagli; 47’ 06”). Al maschile s’impone Mattia Bonavia (Mtb Academy Giaveno; 55’ 19”); in 23° posizione Alessio Catona (Gs Lupi; 1h 04’ 27”).

Podio Pergine Pellicanò
Alessia Pellicanò a Pergine.

Nelle Esordienti Donne secondo anno è quarta Alessia Pellicanò (Orange Bike Team; 33’ 12”), preceduta dalla coppia della Santa Cruz formata da Vittoria Bondi (30’ 43”) e Maddalena Gatto (31’ 02”), con terza Martina Rota (Bikers Petosino; 32’ 25”). Nella competizione maschile successo di Giovanni Dal Ben (Rive Rosse (38’ 07”) che precede Alberto Mario (Mtb Academy Giaveno; 38’ 41”) e Leonardo Sbabo (Torre Bike; 40’ 31”). Nono posto, a un minuto esatto dal podio di Nathan Evolandro (Gs Lupi; 41’ 31”).

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