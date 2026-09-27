Borzani vince a Bettona. Noussan e Conti secondi alla Ivrea-Mombarone

Due vittorie e tre piazzamenti sul podio per gli atleti valdostani nel weekend del 26 e 27 settembre. Lisa Borzani si è imposta sui 50 chilometri della Bettona Crossing, mentre in Sardegna Massimo Gaggino ha vinto la V-Karabidda, una delle prove dell’Oliena Sky Trail. Doppio secondo posto alla Ivrea-Mombarone per Alex Noussan e Fabiola Conti, mentre nelle Langhe Daniele Calandri ha conquistato il terzo posto nella Magistra Langarum, nella prova lunga del Trail del Moscato.

Lisa Borzani vince la Bettona Crossing

Vittoria in Umbria per Lisa Borzani (Bergamo Stars Atletica), che sabato 26 settembre si è imposta nella Bettona Crossing 50K, gara da 50 chilometri e 2.100 metri D+ con partenza e arrivo nel borgo umbro di Bettona.

La due volte vincitrice del Tor des Géants ha concluso la prova in 5h35’34’’, con oltre mezz’ora di vantaggio su Mariavittoria Becchetti (Run & Smile ASD), seconda in 6h10’35’’. A completare il podio Lorena Piastra (TX Fitness S.S.D. ARL), terza in 6h17’48’’.

Al maschile successo per Nicola Gnagnarini (Podistica Avis Deruta) in 4h51’25’’, davanti a Jhonndermaxximiliano Faccenda (Gubbio Runners), secondo in 4h54’15’’, e Lorenzo Silvestri (G.S. Avis Aido Urbino), terzo in 5h00’00’’.

Quella del 2026 era la nona edizione della Bettona Crossing, che proponeva anche lo Shortrail degli Olivi da 20 km e 870 D+ e la Sprint da 10 km e 300 D+. Il 95% del tracciato si sviluppava su sentieri, strade sterrate e single track tra boschi e uliveti della Valle Umbra.

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Noussan e Conti secondi alla Ivrea-Mombarone

Doppio secondo posto valdostano alla Ivrea-Mombarone, la storica corsa in montagna giunta domenica 27 settembre alla 48ª edizione. Da Piazza Ottinetti, nel centro di Ivrea, gli atleti hanno affrontato 20 chilometri e 2.100 metri D+ verso la Colma del Mombarone, con il traguardo posto a 2.371 metri di quota.

Nella gara maschile Alex Noussan ha chiuso in 2h09’53’’, a meno di due minuti dal vincitore Stefano Vota (Atletica Susa Adriano Aschieris), primo in 2h08’00’’. Terza posizione per Enzo Mersi (G.S.A. Valsesia) in 2h14’59’’.

Secondo gradino del podio anche per Fabiola Conti (Team Mud & Snow ASD) nella prova femminile. La valdostana di adozione ha terminato la sua gara in 2h24’07’’, alle spalle di Francesca Ghelfi (Podistica Valle Varaita), vincitrice in 2h14’10’’. Terza Luisa Rocchia (Libertas Forno Sergio Benetti) in 2h31’41’’.

La Ivrea-Mombarone è una delle classiche della corsa in montagna piemontese: la prima edizione risale al 1922 e il traguardo è posto nei pressi del monumento del Redentore sulla Colma del Mombarone.

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Calandri terzo nella Magistra Langarum

Podio anche per Daniele Calandri (ASD INRUN) nell’Ultra Trail del Moscato d’Asti – Magistra Langarum, la prova più lunga del weekend di gare disputato a Santo Stefano Belbo, nelle Langhe.

Sui 106 chilometri e 5.000 metri D+/D-, con partenza venerdì 25 settembre alle 22, Calandri ha conquistato il terzo posto assoluto in 12h35’00’’.

La vittoria è andata a Simone Rapetti (Acquirunners) in 12h13’31’’, seguito da Matteo Signori (Gruppo Alpinistico Nembrese), secondo in 12h26’38’’. Calandri ha raggiunto il traguardo 8’22’’ dopo Signori e a 21’29’’ dal vincitore.

La Magistra Langarum, definita dagli organizzatori la “100 km delle Langhe Unesco”, era la distanza regina dell’Ultra Trail del Moscato d’Asti, con un percorso nel territorio collinare delle Langhe e partenza e arrivo a Santo Stefano Belbo.

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Gaggino vince la V-Karabidda all’Oliena Sky Trail

Successo ottenuto in trasferta in Sardegna per Massimo Gaggino (Atletica Monterosa Fogu Arnad), primo nella V-Karabidda, una delle prove della sesta edizione dell’Oliena Sky Trail, disputata nel weekend sui sentieri del Supramonte.

Il valdostano si è imposto nel vertical da 5 chilometri e 980 metri D+ con il tempo di 46’51’’, precedendo Roberto Usai (Studium et Stadium), secondo in 48’25’’, e Marco Marras (Olympia Villacidro), terzo in 51’02’’.

La V-Karabidda, partita da Piazza Santa Maria a Oliena, portava gli atleti fino a Punta Carabidda. Era una delle quattro prove competitive dell’Oliena Sky Trail, insieme al Corrasi Trail da 17 km e 1.250 D+, all’Husidore Sky Trail da 24 km e 1.700 D+ e all’Ultra Sky Supramonte da 50 km e 3.500 D+.

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