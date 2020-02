Calcio a 5, l’Aosta cade in Sardegna nello scontro diretto

Sconfitta pesante – in termini di classifica – per l’Aosta Calcio 511, che torna dalla trasferta in Sardegna a bocca asciutta contro un’avversaria diretta. Il Leonardo si impone per 3-1 e supera in classifica gli aostani, che vincendo avrebbero potuto portarsi a -2 dalla salvezza.

Tutte nella ripresa i gol. Apre Dos Santos al 3’, ma a ll’11’ il solito Da Silva rimette le cose in pari. A rompere nuovamente gli equilibri è il Leonardo con Panucci un minuto dopo, ed è ancora Dos Santos a 51” dal termine a far calare la scure sulla squadra di Rosa. Sabato 29 ancora una partita decisiva, contro il Città di Sestu che precede di 5 punti.

Classifica:

Carrè Chiuppano 41 punti; Milano 40 punti; Imolese, L84 39 punti; Città di Asti 37 punti; Città di Massa 34 punti; Futsal Villorba 33 punti; Saints Pagnano 28 punti; Gisinti Pistoia, Città di Sestu 21 punti; Leonardo 18 punti; Aosta 16 punti; Fenice Veneziamestre 13 punti; Olimpia Regium Reggio Emilia 9 punti.