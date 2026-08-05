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  • Ultima modifica: 05 Agosto
  • 15:36

Dopo il 24° posto in Coppa del Mondo, Michel Negrini convocato agli Europei di trials

L’atleta del Team Trisports non è riuscito a superare le semifinali in Polonia. Questo weekend gli Europei in Francia.
Michel Negrini
Sport

Si è chiusa con il 24° posto finale la tappa polacca della Coppa del Mondo di trials di Michel Negrini, andata in scena a Rzeszów.

L’atleta del Team Trisports Vda ha disputato un buon quarto di finale, chiuso al 15° posto con 420 punti, non riuscendo però a ripetersi in semifinale, dove ha totalizzato 150 punti chiudendo appunto 24°. “Sono soddisfatto della mia prestazione nei quarti di finale, dove nonostante aver patito un po’ le altissime temperature durante la gara sono comunque riuscito a qualificarmi per la semifinale”, commenta Negrini. “Quest’ultima, però, non è andata esattamente come avrei voluto”. La vittoria è andata al francese Robin Berchiatti (240 punti) a precedere la coppia spagnola formata da Alejandro Montalvo Milla (220) e Borja Conejos Vazquez (210).

Michel Negrini è stato convocato dal commissario tecnico Fabiano Grande, insieme ad altri sei atleti, per i Campionati Europei di Trials, in programma, a Valberg (Francia) dove venerdì 7 agosto disputerà le semifinali e sabato 8 agosto le eventuali finali.

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