Doppia firma valdostana al VertikalTovo, vincono Daniel Thédy e Gloriana Pellissier

È valdostana la firma sulla decima edizione del VertikalTovo, corso oggi, domenica 4 ottobre a Oropa, nel Biellese. A imporsi sui 2,9 chilometri e 1.000 metri D+ della prova di sola salita sono stati Daniel Thédy e Gloriana Pellissier, con Elisa Arvat seconda alle sue spalle.



Thédy (APD Pont-Saint-Martin – Kailas Fuga) ha dominato la gara maschile fermando il cronometro a 34’17”14. Una prestazione che gli permette anche di ritoccare il precedente record del percorso, già in suo possesso con 34’20”. Alle sue spalle ha chiuso Peter Bettoli (New Balance – Sport Project VCO), secondo in 36’17”89, mentre il terzo gradino del podio è andato a Gabriele Gazzetto (ASD Climb Runners), in 39’39”33. Quarto Enzo Mersi in 39’45”45.

Valle d’Aosta protagonista anche al femminile con Gloriana Pellissier, che ha conquistato la vittoria in 45’23”74, facendo segnare anche il 21 esimo tempo assoluto. Alle sue spalle un’altra valdostana, Elisa Arvat (APD Pont-Saint-Martin), seconda in 48’07”52, a 2’44” dalla vincitrice. A completare il podio Monica Valsecchi (GS Fulgor Prato Sesia), terza in 49’07”64. La gara di Oropa rappresentava anche la prima delle tre prove del Supertris, circuito che mette insieme tre vertical tra Piemonte, Verbano e Valle d’Aosta e che assegnerà la classifica finale attraverso la somma dei tempi ottenuti nelle tre gare.

Il secondo appuntamento sarà il Morissolo Vertikal, in programma domenica 18 ottobre a Cannero Riviera con il suo percorso da 3,9 chilometri e 1.070 metri D+ dal lago alla cima del Morissolo. Gran finale sabato 31 ottobre a Villeneuve con il Vertical Tube, gara da 1,9 chilometri e 650 metri D+ lungo le condotte forzate della centrale di Chavonne. La prova di Villeneuve sarà inoltre valida come Campionato italiano Vertical Youth A e B e finale di Coppa Italia giovanile FISKY.

Risultati completi della gara qui.