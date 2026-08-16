Marta Mazzocchi nuovamente convocata in Nazionale femminile di hockey

Prende il via ufficialmente la stagione 2026/7 della Nazionale italiana femminile di hockey su ghiaccio. E nei programmi dello staff tecnico azzurro rientra ancora Marta Mazzocchi, attaccante cresciuta nelle fila degli HC Aosta Gladiators e scesa anche sul ghiaccio nordamericano con il Trinity College. La valdostana, prossima ai 22 anni, è infatti tra le convocate per una settimana di ritiro estivo.

Le atlete azzurre, agli ordini dell’head coach Stacey Colarossi, si ritroveranno oggi ad Egna, in Trentino-Alto Adige, sulla pista della Wurth Arena, dove saranno impegnate lunedì e martedì. Quindi, si sposteranno in Slvoacchia, dove nel fine settimana è in programma un quadrangolare a Bardejov, a base delle amichevoli con Paesi Bassi, Slovacchia e Austria.

Sono 18 le giocatrici convocate dallo staff tecnico azzurro (3 portieri, 8 difensori e 10 attaccanti). L’obiettivo è il prossimo mondiale, il torneo di Prima divisione Gruppo A, che sarà ospitato nel novembre 2027 a Milano. L’ottica è quindi di iniziare ad allargare il gruppo, che vede 8 reduci dell’esperienza olimpica di Milano Cortina (tra le quali Mazzocchi) e del Mondiale di Budapest, cui si affiancano altre 11 convocate, soprattutto viste nell’ultima stagione con l’Under 18.