Martina Berta e Paolo Costa Campioni del mondo nella Mixed Team Relay di mountain bike

Dopo l’argento dell’anno scorso, l’Italia sale sul tetto del mondo e conquista l’oro nella Mixed Team Relay dei Mondiali di mountain bike, in scena in questi giorni in Val di Sole. Dei tre valdostani convocati per la rassegna iridata, in due si sono resi protagonisti della gara, potendo mettersi al collo la medaglia: Martina Berta e Paolo Costa. Gli azzurri hanno chiuso in 1h08’06”, lasciandosi alle spalle Svizzera (+0”51) e Stati Uniti (+1’31”).

La strategia dei CT Mirko Celestino e Nadia De Negri ha pagato. Al lancio l’Elite Juri Zanotti che, secondo dopo il primo intermedio alle spalle della Spagna, risale e dà il cambio a Paolo Costa con 5” di vantaggio sulla Svizzera. Lo Juniores valdostano cerca di resistere il più possibile alla risalita dell’Elite austriaco Mario Bair, trovandosi dietro di 8” e passando il testimone proprio a Martina Berta in seconda posizione. In terza frazione Michael Hettegger mette il turbo e stacca Berta di 52”, che però è brava ad allungare sulla svizzera Jolanda Neff rifilandole 46” di distacco, ma Anina Hutter recupera il gap su Giorgia Pellizzotti e Italia e Svizzera sono appaiate al secondo posto prima della quinta frazione. Qui è Valentina Corvi con una prestazione incredibile a volare al primo posto con 41” di vantaggio sull’Austria e 52” sulla Svizzera.

Tutto è nelle gambe dell’Under23 Fabio Bassignana, che deve vedersela con la pari categoria austriaca Antonia Grangl e l’Elite svizzero Luca Schatti. L’azzurro cede qualche secondo a Schatti nel primo intermedio, per poi allungare e mettersi a distanza di sicurezza nel finale e poter regalare l’oro ai suoi. L’Austria subisce la rimonta statunitense e vede sfumare la medaglia che sembrava alla portata.

Tre valdostani convocati ai Mondiali di Mountain bike in Val di Sole

19 agosto 2026

Manca ormai meno di una settimana all’appuntamento iridato con la mountain bike. Dal 26 al 30 agosto la Val di Sole, in Trentino, ospiterà i Campionati del Mondo, dove l’Italia sarà rappresentata da una squadra di 30 atleti, 13 donne e 17 uomini.

I Commissari tecnici Mirko Celestino, Nadia De Negri e Simone Fabbri hanno ufficializzato le convocazioni, inserendo nella lista anche tre rappresentanti valdostani. Si tratta di Martina Berta, Gabriel Borre e Paolo Costa, chiamati a difendere i colori azzurri rispettivamente nelle categorie Elite, Under 23 e Juniores.

Per Martina Berta, in forza al Cse e all’Origine Racing, si tratta di un’altra importante occasione sulla scena internazionale nella categoria Elite. Tra gli Under 23 sarà invece al via Gabriel Borre, portacolori del Team Trisports VdA, mentre Paolo Costa, del Gs Lupi Valle d’Aosta, rappresenterà l’Italia nella categoria Juniores.

Il programma

Il programma dei Mondiali prenderà il via mercoledì 26 agosto alle 17 con la Team Relay, gara a squadre che inaugurerà la rassegna iridata.

Giovedì 27 agosto spazio agli Juniores, con l’XCO maschile in programma alle 11. Nel pomeriggio sarà la volta dell’XCC, lo Short Track: alle 15.30 e alle 16.30 toccherà rispettivamente alle categorie Under 23 femminile e maschile, mentre alle 17.45 e alle 18 saranno protagoniste le categorie Elite femminile e maschile.

Il programma proseguirà nel fine settimana con le prove olimpiche di Cross Country. Domenica 30 agosto, alle 9 e alle 11, sono previste le gare XCO Under 23 femminile e maschile. A seguire, alle 13 e alle 15.15, spazio alle due prove Elite, prima quella femminile e poi quella maschile.