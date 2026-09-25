Turismo, Valle d’Aosta e Liguria fanno rete sulla formazione dei giovani

È stato sottoscritto ieri, a Santa Margherita Ligure, un protocollo d’intesa tra Adava e Its Turismo Liguria per promuovere attività congiunte di orientamento, formazione e inserimento lavorativo dei giovani nel settore dell’ospitalità.

L’accordo, promosso e sostenuto sin dalle prime fasi da Federalberghi Liguria, nasce con l’obiettivo di accompagnare i giovani orientati al mondo hospitality nella scelta del proprio percorso professionale e di creare un collegamento concreto tra la formazione e le opportunità offerte dalle imprese turistiche della Liguria e della Valle d’Aosta, spiega una nota.

L’Its rappresenta, infatti – dice Adava –, un’importante opportunità per i neodiplomati che desiderano proseguire la propria formazione attraverso un percorso alternativo a quello universitario. I corsi, altamente professionalizzanti, si caratterizzano per un approccio prevalentemente pratico e per uno stretto collegamento con il mondo delle imprese, consentendo agli studenti di acquisire competenze specialistiche e immediatamente spendibili e di entrare più agevolmente e con una preparazione qualificata nel mercato del lavoro.

Al centro della collaborazione, in cui è coinvolta direttamente anche Federalberghi Liguria, lo sviluppo di competenze tecniche e professionali applicabili all’intera filiera turistica. La proposta formativa dell’Istituto integra attività laboratoriali, tecnologie e metodologie didattiche innovative, con l’obiettivo di rispondere alle reali esigenze delle aziende del settore.

Adava, Its Turismo Liguria e Federalberghi Liguria lavoreranno inoltre per favorire il dialogo tra studenti, istituzioni formative e tessuto imprenditoriale dei due territori, anche in vista dell’attivazione di tirocini e di futuri inserimenti lavorativi.

Il protocollo avrà una durata di due anni dalla data della sottoscrizione, con rinnovo tacito per un periodo equivalente. Le iniziative saranno coordinate da referenti individuati da entrambe le parti e promosse attraverso i rispettivi canali istituzionali, per creare una rete tra formazione, istituzioni e imprese estesa ai territori ligure e valdostano.

“Trovare un punto in comune con una regione ad altissima vocazione turistica come la Valle d’Aosta è stato semplice. La visione condivisa, proattiva e orientata a una crescita più tecnologica e strutturata del comparto, consentirà, attraverso questo protocollo d’intesa, di migliorare i servizi e le professionalità nei punti chiave delle aziende e delle strutture appartenenti all’indotto turistico», ha spiegato Aldo Werdin, presidente della Fondazione Its Turismo Liguria e di Federalberghi Liguria.

“Come grande ‘azienda turismo’ ligure – prosegue – abbiamo bisogno di costruire vere e proprie carriere professionali e di formare personale capace di inserirsi in ambiti specifici e strategici. Occorre investire non soltanto nei servizi, ma anche nelle persone, affinché possano diventare risorse per il territorio e per le attività ricettive. Le attuali condizioni geopolitiche e finanziarie ci impongono di puntare su professionalità elevate, in grado di contribuire alla costruzione di un’offerta turistica 4.0”.

A fargli eco è il presidente Adava-Federalberghi Valle d’Aosta Luigi Fosson: “Questo accordo nasce dal particolare legame che unisce la Valle d’Aosta e la Liguria, due territori accomunati da una forte vocazione turistica, e si fonda sulla consolidata collaborazione e sulle ottime relazioni esistenti tra Adava e Federalberghi Liguria”.

E aggiunge: “Il nostro obiettivo è duplice: da una parte, offrire ai giovani valdostani nuove opportunità di crescita, favorendo, al termine del percorso formativo, il loro rientro sul territorio e l’inserimento nelle nostre imprese con un patrimonio più ampio di conoscenze, capacità ed esperienze; dall’altra, far conoscere a tutti gli studenti dell’Its le opportunità di lavoro e di crescita professionale che il settore turistico-alberghiero può offrire anche in Valle d’Aosta”.