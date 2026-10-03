Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria lavorano a un’offerta turistica comune dalle Alpi al mare

Un’unica area turistica capace di collegare la Valle d’Aosta al Piemonte e alla Liguria, costruendo itinerari che dalle Alpi arrivino al mare e un’offerta attiva durante tutto l’anno. È il progetto sul quale stanno lavorando le associazioni regionali di Confindustria delle tre regioni, che giovedì 2 ottobre si sono confrontate a Noli, in provincia di Savona, con istituzioni e operatori del settore.

L’obiettivo è quello di arrivare a una gestione coordinata della destinazione, superando i confini amministrativi e mettendo in rete servizi, infrastrutture, percorsi e prodotti turistici. Nel 2025, secondo i dati presentati durante l’incontro, Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta hanno registrato complessivamente 13,6 milioni di arrivi e quasi 39 milioni di presenze.

La prospettiva illustrata a Noli è quella di costruire un vero e proprio sistema turistico del Nord Ovest, con un marchio comune, una piattaforma digitale integrata, itinerari interregionali e collegamenti più stretti tra costa e montagna. Tra gli obiettivi c’è anche quello di distribuire maggiormente i flussi durante l’anno, sfruttando la complementarità tra le diverse destinazioni.

Secondo l’analisi presentata da Filippo Monge dell’Università di Torino, l’integrazione potrebbe portare nell’arco di dieci anni a un aumento del 41 per cento dei turisti, del 24 per cento delle imprese turistiche e del 30 per cento dell’occupazione nel settore. Si tratta di stime legate allo scenario di integrazione della macroarea. Una prima struttura operativa basata su un accordo di programma potrebbe, secondo quanto emerso durante l’incontro, entrare in funzione nell’arco di 24 mesi.

La Valle d’Aosta tra montagna, infrastrutture e turismo tutto l’anno

Per la nostra regione, il progetto punta soprattutto sulla possibilità di inserirsi in un’offerta più ampia che colleghi le destinazioni alpine al mare, intercettando visitatori interessati a esperienze differenti durante lo stesso viaggio e ampliando la proposta oltre le singole stagioni.

A sottolinearlo è stato Giovanni Pellizzeri, presidente della Piccola Industria di Confindustria Valle d’Aosta, che ha richiamato le potenzialità di un sistema capace di mettere insieme territori e infrastrutture: “La prospettiva di un’offerta integrata che vada dalle Alpi al mare, in grado di generare una proposta talmente varia da essere attiva in tutte e quattro le stagioni, amplia notevolmente il bacino possibile dei turisti per ognuna delle regioni coinvolte”, ha spiegato.

Per Pellizzeri, la base dalla quale partire è rappresentata dalle migliaia di imprese turistiche già presenti nei tre territori. La sfida è collegarle maggiormente, anche attraverso le infrastrutture. Tra quelle citate dal rappresentante valdostano figurano l’aeroporto di Aosta, la Torino-Lione, il Terzo Valico e il sistema portuale ligure.

Dai percorsi ciclopedonali agli itinerari tra le tre regioni

Nel confronto di Noli sono emersi anche alcuni progetti che potrebbero contribuire concretamente alla costruzione della macroarea turistica. Uno riguarda direttamente la nostra regione: i percorsi ciclopedonali tra Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria, presentati da Roberto Garino. Accanto a questo sono stati illustrati il Sentiero Liguria, un sistema di Slow Village lungo la Via Francigena e la Via della Costa, il progetto Magistra Langarum per la valorizzazione di un itinerario transregionale e la piattaforma digitale TabUi.

L’idea condivisa dalle associazioni di Confindustria è quella di arrivare a prodotti turistici comuni mantenendo le specificità delle singole regioni. Il turista, è stato osservato durante l’incontro, tende infatti a costruire il proprio viaggio sulla base delle esperienze e non dei confini amministrativi.

Il passaggio successivo, ora, sarà la definizione di un modello attraverso il quale coordinare concretamente promozione, servizi e itinerari della futura area turistica del Nord Ovest.