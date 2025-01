Gabriel Curtaz e Matteo Rezzoli inaugurano i World University Games Winter di Torino

Ieri la cerimonia di apertura ha dato il via ai World University Games Winter di Torino, oggi le gare hanno assegnato le prime medaglie delle “Universiadi” invernali. Per l’Italia è arrivato il bronzo di Marika Savoldelli nello snowboard cross, nel quale era impegnato anche Matteo Rezzoli, iscritto all’Università Telematica Pegaso. Il giovane valdostano, dopo un’ottima marcia di avvicinamento nei round di qualificazione, dove aveva vinto 4 run su 5, è uscito di scena sia in semifinale, dove è caduto portando con sé anche il canadese Noah Royz, sia nella small final, in cui ha “tamponato” il giapponese Kenshin Kiyota, fortunatamente senza conseguenze. L’oro va alla Francia con Quentin Sodogas, seguito dallo spagnolo Bernat Ribera Violan e dal tedesco Umito Joshua Kirchwehm.

In mattinata il primo valdostano a indossare un pettorale era stato Gabriel Curtaz nel biathlon. Il 21enne dell’Università del Piemonte Orientale ha chiuso la short individual 15 km al 24° posto in 43’31”4 con 5 errori totali. Oro all’ucraino Bohdan Borkovskyi in 38’40”9, seguito dal finlandese Patrik Kuuttinen a 25” e dal ceco Petr Hak a 30”.

Oltre a Rezzoli e Curtaz, sono presenti ai World University Games anche Clizia Vallet, Noemi Junod e Alice Maniezzo (Scialpinismo), Cecilia Pizzinato e Pietro Broglio (Sci alpino), Greta Angelini (Free style) e, nel ruolo di allenatore, Andrea Restano.