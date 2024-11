I Campionati italiani per società di beach volley tornano a far tappa a Sarre

Dopo la positiva “prima volta” a fine marzo, il BVS – Beach Volley Stade è pronto ad organizzare nuovamente una tappa dei Campionati italiani per società FIPAV di beach volley. Al “The Lamp” di Sarre sabato 16 e domenica 17 novembre, a partire dalle 9.30, andranno infatti in scena rispettivamente il torneo maschile e quello femminile di livello Bronze. Sono attese diverse coppie da fuori regione, ma soprattutto sarà un’ottima occasione per tanti “mountain beachers” valdostani per fare il proprio esordio agonistico.

Il successivo appuntamento per il BVS è previsto per domenica 15 dicembre, con l’organizzazione di una tappa Silver, sia maschile che femminile, che coinvolgerà coppie di livello superiore, segnando un ulteriore passo avanti per la crescita e la promozione del beach volley in Valle d’Aosta.

Ben 7 coppie valdostane impegnate gli scorsi weekend

Intanto, la stagione invernale agonistica del BVS è iniziata con entusiasmo, con ben 7 coppie impegnate tra Liguria e Piemonte. I primi a lasciare la loro impronta sulla sabbia di Bellinzago Novarese sono stati Henri Bianchi e Stefano Varvello, che domenica 3 novembre hanno conquistato un ottimo quarto posto nella tappa Silver. Questo weekend, a Spotorno, Henri e Laurent Bianchi si sono cimentati in una tappa Gold, chiudendo al 13° posto, mentre Michel Arbaney e Michel Grumolato hanno raggiunto il 9° posto nel Silver di Torino, con entrambe le coppie inserite in un tabellone molto impegnativo.

Sempre a Torino è andata in scena una tappa Bronze, con Eleonora Azais e Daisy Casagrande capaci di sfiorare il podio chiudendo quarte. Nella stessa tappa, in campo maschile, Stefano Varvello e Andrea Donadelli si sono classificati al 7° posto, con due vittorie e due sconfitte.

Alla tappa Bronze di Venaria, le più giovani portacolori del BVS, Elisa Nardi e Alyssa Paris, hanno chiuso al 7° posto, mentre nella competizione maschile Paolo Cremascoli e Mathieu Adamo si sono piazzati al 9° posto in un tabellone molto affollato.