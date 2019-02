Incidente aereo del Rutor, domiciliari per l’istruttore francese

Aosta - Per Philippe Michel, 64 anni, il tribunale del Riesame di Torino ha disposto la revoca della custodia in carcere. Una volta dimesso dall’ospedale (è ora alle “Molinette”) non andrà quindi in cella.

Revoca della custodia cautelare in carcere per Philippe Michel, il pilota francese 64enne indagato per l’incidente aereo dello scorso 25 gennaio sul ghiacciaio del Rutor, in cui morirono sette persone.

Lo ha deciso il tribunale del Riesame di Torino, stabilendo gli arresti domiciliari per l’istruttore che viaggiava sull’aereo da turismo partito da Megève, scontratosi con un elicottero in uso alla “Gmh” di Courmayeur per delle rotazioni di eliski.

Indagato per disastro aereo colposo aggravato ed omicidio colposo plurimo aggravato, Michel – dopo un primo periodo all’ospedale di Aosta – è ora ricoverato alle “Molinette” di Torino. A seguito del provvedimento del Riesame ha lasciato il settore sorvegliato dei detenuti, con il trasferimento in un reparto ordinario.

Al momento delle dimissioni, il 64enne non verrà quindi incarcerato, ma resterà in detenzione domiciliare in un alloggio preso in locazione in Valle d’Aosta. L’uomo è difeso dall’Avvocato Jacques Fosson. Nei giorni scorsi la Procura, attraverso il Pm Carlo Introvigne, ha richiesto al Gip del Tribunale, un incidente probatorio finalizzato a ricostruire l’incidente.