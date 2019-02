Paura sull’A5, auto si capovolge a Pont-Saint-Martin

Spavento, ma fortunatamente nessun ferito, per un incidente autonomo verificatosi nel primo pomeriggio di oggi, martedì 5 febbraio, sullo svincolo del casello di Pont-Saint-Martin dell’autostrada A5. Mentre percorreva la corsia di uscita, un’auto, per cause in via di accertamento da parte della Polstrada, si è capovolta.

Sul luogo sono intervenuti, oltre agli agenti per i rilievi, i Vigili del fuoco volontari di Pont-Saint-Martin e il 118. La giovane coppia a bordo della vettura era illesa e non ha avuto bisogno di intervento sanitario. Presente anche il personale tecnico della Società Autostrade Valdostane, per la regolazione e la sicurezza della viabilità, fino alla rimozione del mezzo incidentato.