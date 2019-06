Val di Rhêmes, la regionale è chiusa per frana

Mentre imperversano i temporali sulla Valle, si registrano le prime difficoltà dovute al maltempo. La strada regionale della Val di Rhêmes è chiusa al traffico dal pomeriggio di oggi, lunedì 10 giugno, per una frana.

Rocce e fango sono finite sulla carreggiata all’altezza della località Frassiney, nel comune di Rhêmes-Saint-Georges. Come mostrato dal video girato oggi sul luogo, la colata è stata importante. Sopralluoghi per la verifica della situazione e per le decisioni del caso sono in programma per la mattinata di domani, martedì 11.

Per quanto riguarda il resto della vallata, a Rhêmes-Notre-Dame il sindaco Corrado Oreiller segnala che, al momento, non si registrano problemi. La situazione per oggi era prevista di criticità dal Centro funzionale meteo regionale, a causa dei temporali forti e diffusi, tanto che era stata diramata un'”allerta gialla” (livello uno su tre).

Per domani, il bollettino parla di cielo molto nuvoloso, con rovesci o temporali sparsi, a tratti intensi in particolare dal pomeriggio. È prevista neve oltre i 2600 metri di altitudine. Un miglioramento è atteso da mercoledì, quando si registreranno “schiarite alternate a qualche rovescio”.