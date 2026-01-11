Facebook Twitter Instagram Youtube

  • Valtournenche
  • Ultima modifica: 11 Gennaio
  • 13:17

Valanga nella zona fuoripista di Cervinia: una persona estratta

La persona, semi-sepolta e già  stata estratta, è stata trasportata al Pronto soccorso  per gli esami diagnostici.
Soccorso Alpino valdostano
Cronaca

Una persona è stata colpita in tarda mattinata da una massa di neve che si è staccata nella zona fuori pista in prossimità di Plan Maison, a Breuil-Cervinia. Sul posto sono intervenuti il Soccorso Alpino Valdostano e il Soccorso alpino della Guardia di Finanza di Cervinia.

La persona, semi-sepolta e già  stata estratta, è stata trasportata al Pronto soccorso  per gli esami diagnostici.

La zona della valanga è già stata bonificata con unità cinofila e il sorvolo ha dato esito negativo per cui viene esclusa  la presenza di altre persone.

