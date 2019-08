Nove eccellenze della danza valdostana al Balletto delle Marche

Verrès - Nove ragazze fra i 12 e i 15 anni della scuola Danza&Danza di Mariangela Moraca, sono state selezionate da Maria Zaffino per uno stage al Balletto delle Marche.

La scuola di ballo Danza&Danza di Verrès di Mariangela Moraca, leader della formazione artistica valdostana. Nove ragazze fra i 12 e i 15 anni, selezionate da Maria Zaffino, ballerina di Amici, con la quale la scuola collabora da tre anni, sono partite alla volta del Balletto delle Marche, a Iesi (Ancona).

“Da tre anni, oramai, la scuola collabora con Maria Zaffino e, grazie al suo aiuto, siamo riusciti ad attribuire ben 9 borse di studio volte a coprire il 50% del costo dello stage. – dice Mariangela Moraca, direttrice della scuola – Le ragazze hanno lavorato con impegno e costanza e si sono messe alla prova anche in tipi di danze, come l’Hip Hop, ma anche la danza con la sbarra a terra, il classico e il moderno, che non tutte studiavano.”

Quest’esperienza è stata un’occasione di sfida per le nove valdostane che si sono confrontate con un carico di lavoro a cui non erano abituate. Lo stage si articolava su sei ore di danza al giorno, alle quali andavano ad aggiungersi delle ore di studio teorico di storia della danza, dell’hip hop e del teatro.

“Inizialmente, infatti, le ragazze erano molto stanche, lo stress era a livelli molto alti – continua la Direttrice – poco dopo l’inizio, però, si sono subito entusiasmate e, al momento della partenza, erano tutte molto tristi.”

Le ragazze, Alessia Dal Grande, Chiara Serrone, Natalie Lavarda, Margot Modafferi, Maggie Bosio Malacrida, Giulia Del Grosso, Virginia Rizzoli, Biondi Sara e Arianna Dellea, hanno lasciato la Valle il 21 Luglio per poi tornarvi il 26, quindi, per ben sei giorni, hanno avuto la possibilità di seguire corsi erogati da docenti come Adriano Bettinelli, Kledi Kadiu, Alice Belvederesi, Preye Kekeu e, la stessa Direttrice Alice Bellagamba.

“Ad ottobre, con la ripresa dei nostri corsi, – conclude la Moraca- ricomincerà anche la collaborazione con Maria Zaffino, con la quale le ragazze seguiranno stage intensivi di due o tre giorni al mese.”