Alfa Giulia e Fiat 124, le offerte dell’estate di Nuova Auto Alpina

In tanti vanno in ferie ad agosto, ma non le offerte di Nuova Auto Alpina S.r.l., la concessionaria che a Charvensod ed Ivrea è a servizio degli automobilisti da oltre trent’anni. Le occasioni imperdibili, nel mese estivo per eccellenza sono due, legate non solo a sconti da far girar la testa, ma anche a modelli da sogno.

La prima riguarda una vettura con cui vivere l’estate fino in fondo. Parliamo della Fiat 124 Spider, 1.4 M-air, 140 cavalli, lusso aziendale. In listino a 34mila euro, è in vendita ora al prezzo promozionale di 18.900 euro. Pagamento in rate da 266 euro al mese (per 36 mesi), copertura furto/incendio compresa, con un anticipo di 8mila euro (valore garantito di 5.670 euro). Dopodiché, si può decidere se tenerla, restituirla o sostituirla.

Per chi sogna “la meccanica delle emozioni”, invece, da non lasciarsi sfuggire l’offerta su Alfa Giulia 2.2 turbo diesel, 150 cavalli, super km0. In questo caso, il prezzo in promozione è di 29.900 euro (contro un listino da 46.200 euro). La formula messa a punto da Nuova Auto Alpina è in rate da 288 euro al mese, per 48 mesi. L’anticipo previsto è di 10mila euro e il riscatto di 11.960 euro.

Al di là delle due allettanti proposte, nelle due concessionarie di Charvensod e Ivrea è possibile contare su una vasta serie di mezzi nuovi di Fiat, Veicoli commerciali, Lancia, Abarth e Alfa Romeo, nonché di auto a chilometri zero, aziendale o usate garantite. La “mission” aziendale di Nuova Auto Alpina è assicurare al cliente l’auto dei suoi sogni, uscendo soddisfatto dalla concessionaria.

Per questo, nelle sedi di Valle d’Aosta e Piemonte è possibile compiere dei test drive, affiancati da venditori convinti che l’auto sia come un vestito, o una seconda pelle, che deve calzare perfettamente su chi siede al volante. Seguire scrupolosamente il cliente è imperativo, peraltro, non solo nel momento della vendita, ma anche in tutto ciò che segue.

Per questo, sono a disposizione della clientela vari servizi: dai finanziamenti alle assicurazioni, passando per l’assistenza in un’officina con meccanici e personale qualificato, le revisioni e i ricambi. Il tutto tenendo in cima alla classifica delle priorità velocità, affidabilità ed esperienza. L’auto è lo strumento cui una persona realizza sogni e desideri e si esprime nella quotidianità. Impossibile, per Nuova Auto Alpina, non tenerne conto.

