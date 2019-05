Con il 5×1000 aiuti i Volontari del soccorso della Valpelline ad aiutare altre persone

È tempo di dichiarazione dei redditi. Ciascun cittadino compilando il modello può compiere un gesto concreto a favore del mondo del volontariato.

Sostenere l’Associazione dei Volontari del soccorso della Valpelline vuol dire aiutare i suoi 80 volontari a portare avanti i servizi in ambito sanitario, di protezione civile, di prevenzione sanitaria ma anche sul fronte del turismo accessibile.

Nata nel 1993 con l’obiettivo di garantire il soccorso sanitario nel territorio della Valpelline (6 comuni per un totale di circa 3500 abitanti), l’Associazione in seguito alla nascita della Centrale del soccorso della Vale d’Aosta ha esteso il baricentro della sua attività su Aosta, pur mantenendo sede legale e operativa a Valpelline.

Nel 2018 i Volontari del soccorso della Valpelline hanno totalizzato 240 giorni di attività nel settore trasporto/soccorso infermi, 250 giornate nel settore sociale e 100 giornate nel settore della protezione civile.

Con i soldi provenienti dal 5X1000 l’associazione ha in programma la costituzione di un fondo per costruire un capannone dove ricoverare tutti i mezzi in dotazione per il soccorso sanitario e la protezione civile.

Come ad esempio l’ultimo pick-up con modulo ad alta pressione, da utilizzarsi in interventi su scenari idrogeologici acquistato grazie al contributo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile.

Donare il 5×1000 è semplice basta indicare al momento della dichiarazione dei redditi il codice fiscale dell’associazione Volontari del soccorso della Valpelline 91025370072.

Un semplice gesto che non costa nulla ma che può aiutare tante persone.

Le attività dei Volontari del soccorso della Valpelline?

Servizi sanitari

I Volontari del soccorso della Valpelline dispongono di 2 ambulanze attrezzate per il soccorso sanitario e le mettono a disposizione del sistema di urgenza-emergenza 112 (ex 118) sia per il soccorso che per i servizi secondari. Gli equipaggi sono sempre composti da 3 volontari abilitati al trasporto sanitario e al soccorso. I volontari del soccorso prestano servizio anche di assistenza sanitaria a manifestazioni, sia con equipaggi itineranti a piedi (grandi eventi) che con ambulanza.

Protezione civile

I Volontari del Soccorso della Valpelline, regolamentati da una convenzione regionale, sono una parte fondamentale della Colonna Mobile Regionale del Dipartimento di Protezione Civile della Valle d’Aosta. Il gruppo di volontari che presta attività di supporto è qualificato per la ricerca dei dispersi e soccorso sanitario, per il soccorso fluviale e per la gestione dei moduli di Segreteria, Telecomunicazioni e Sala Operativa.

L’Associazione ha prestato soccorso nei recenti terremoti in Umbria, Abruzzo e Emilia Romagna ma anche in missioni internazionali come ad esempio in Ski Lanka in occasione di una delle ultime alluvioni.

Servizi sociali

Un terzo degli associati dei Volontari del Soccorso della Valpelline svolge servizi a valenza sociale, si tratta di servizi ordinari svolti in convenzione con la Comunità Montana Grand Combin. Nello specifico i volontari, con l’ausilio di una vettura a trazione integrale, accompagnano anziani e minori disagiati dal proprio domicilio o da strutture protette (microcomunità, casa famiglia, ecc.) ad altre strutture protette (ospedale, poliambulatori) per eseguire visite e/o terapie specifiche.

Prevenzione sanitaria

Da diversi anni i Volontari del Soccorso della Valpelline sono operativi nel periodo estivo nel quartiere Cogne di Aosta con una campagna settimanale contro i rischi estivi legati a temperature elevate, ipertensione e alimentazione. Sono presenti anche in diverse manifestazioni nel territorio della Comunità Montana Grand Combin. Da 2 anni organizzano corsi di primo soccorso rivolti alla popolazione.

Turismo accessibile

I volontari del Soccorso della Valpelline da alcuni anni, grazie alla presenza in associazione di guide specializzate per l’accompagnamento di ipovedenti e non vedenti, sono disponibili alcuni servizi mirati al turismo accessibile, nello specifico per lo sci alpino e lo sci nordico.

Per informazioni

Volontari del Soccorso della Valpelline

Loc. Capoluogo 27, 11020 Valpelline (AO)

C.F.91025370072

Email:info@volontarivalpelline.it

Sito web http://www.volontarivalpelline.it/