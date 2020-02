Da Gianni Cornici c’è il fuori tutto: sconti dal 20% al 50%

Gli appassionati di arte, ma anche le persone che desiderano conservare dei ricordi potranno portare ad incorniciare i loro oggetti, da oggi e fino al 23 febbraio prossimo, nel negozio di Gianni Cornici di Tomassoni Giovanni in Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto 4 ad Aosta.

Il corniciaio di Aosta, presente sul mercato dal 1976, promuove in questo periodo un “fuori tutto” davvero allettante: fotografie, batik, stampe e dipinti incorniciati con cura, presenti in negozio, vengono venduti con sconti che vanno dal 30 al 40 per cento. La promozione sale al 50 per cento su tutte le cornici lavorate con effetto piastrella e su quelle di fine serie fuori dal campionario con cui è possibile realizzare cornici su misura.

Gli appassionati della Valle d’Aosta avranno poi la possibilità di ammirare ed eventualmente comperare le stampe di alcune delle vedute più significative della Valle e delle principali località, da Aosta a Courmayeur. Anche questa ampia collezione, confezionata con cornici brevettate, durante il “fuori tutto” viene proposta al 20% in meno.

Per informazioni

Gianni Cornici

Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, 4

Tel 0165.45891

Cel 392.9443514

Pagina Facebook

Orari di Apertura:

08:30 – 13:00 15:00 – 19:30