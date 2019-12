Skyway Monte Bianco, il regalo più alto d’Italia

Courmayeur - Due le Gift Box che l’avveniristica funivia ha pensato per rendere il Natale un ricordo indelebile: “Higher Experience”, per vivere il panorama mozzafiato di Punta Helbronner, e “Food Experience” per saziarsi con un raffinato pranzo alpino. I biglietti sono in vendita sul sito di Skyway, al Marché Vert Noël di Aosta e al 5° piano de La Rinascente Duomo Milano.

Ci sono regali da sfoggiare al rientro dalle vacanze, e regali che si dimenticano sul fondo dell’armadio con l’inizio dell’anno nuovo. E poi ci sono quei regali che possiedi solo per un giorno: un giorno da portare con te per sempre.

E a Natale, con Skyway Monte Bianco, puoi regalare un’ascesa, fino al punto più alto d’Italia, dove la mente si libera e il cielo si allunga per lasciarsi toccare e la natura diventerà un ricordo indelebile.

Sono infatti due le Gift Box Experience Skyway Monte Bianco da mettere sotto l’albero, sono grandi poche decine di centimetri ma dentro “contengono” 3466 metri, il biglietto per vivere la magia di un’ascesa che una volta aperta la scatola si può già iniziare a immaginare.

La prima Gift Box, “Higher Experience”, consiste in un biglietto andata e ritorno, il prezzo è di 52 euro, per la stazione di Punta Helbronner – The Sky dove, una volta arrivati, ci si potrà lasciare incantare dalla meraviglia di un panorama a 360° gradi, osservando dall’alto valli, vette, ghiacciai ed un cielo a perdita d’occhio.

A volte però saziare lo sguardo non è sufficiente, e per questo Skyway ha pensato alla Gift Box Food Experience che include, per 69 euro, oltre al biglietto di andata e ritorno per Punta Helbronner, la possibilità di gustare un pranzo alpino nella stazione Pavillon – The Mountain con tutti i sapori della Valle d’Aosta, nella visione dello chef Agostino Buillas.

Dove acquistare le Gift Box?

Regalare le Gift Box è semplicissimo, ed è possibile farlo direttamente dal sito www.montebianco.com, ma non solo.

Ad Aosta dal 23 novembre al 6 gennaio al Marché Vert de Noel, si potranno acquistare i regali di Skyway Monte Bianco presso la vecchia funivia che ha scritto la storia del punto più alto d’Italia, dove custodiamo i ricordi.

Sembra incredibile, ma Un giro sul “Monte Bianco” può iniziare anche dal centro di Milano. L’ascesa, infatti, comincia al quinto piano della Rinascente di Piazza Duomo e “Un giro sul Monte Bianco” è appunto il nome che il designer Matteo Ragni ha dato al pop up store – un vero e proprio “pezzo di cielo” racchiuso in pochi metri quadri – dove poter trovare le due Gift Box dal 6 novembre al 31 dicembre.

Per informazioni

Funivie Monte Bianco SpA

Strada Statale 26,

Entrèves

11013, Courmayeur (AO)

Tel: 0165 89196

Mail: info@montebianco.com

