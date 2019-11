Calcio: campi allagati, campionato Piemonte Vda sospeso

Aosta - Buona parte dei campi di calcio del Piemonte e della Valle d'Aosta sono impraticabili a causa della pioggia insistente per cui la Federazione ha annunciato la sospensione dell'attività dilettantistica e giovanile per l’intero week end.

Buona parte dei campi di calcio del Piemonte e della Valle d’Aosta sono impraticabili a causa della pioggia insistente che sta cadendo sul nord ovest. Per questo la Federazione ha annunciato, con una nota diramata stamattina, sabato 23 novembre, la sospensione dell’attività dilettantistica e giovanile per l’intero week end.

La scelta della Lega Nazionale Dilettanti ha tenuto conto anche delle “previsioni metereologiche prevedono piogge estese nelle prossime ore”.

Nella stessa nota viene confermata l’attività programmata nella giornata di Lunedì 25 Novembre 2019 per quanto attiene al Calcio a Cinque e si comunica che la ripresa dei campionati e tornei è fissata per venerdì 29, sabato 30 Novembre e domenica 1 dicembre 2019 con le gare non disputate oggi e domani.