Presentati i prodotti finali realizzati attraverso il progetto Pitem Risk

Numerosi atelier rivolti ad amministratori pubblici, professionisti e giornalisti per condividere i risultati e gli esiti del progetto tematico transfrontaliero Pitem Risk dedicato alla prevenzione, gestione e comunicazione del rischio che negli ultimi 4 anni ha coinvolto territori di montagna di Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria e Francia.

Da oggi a mercoledì 15 marzo in Cittadella il Dipartimento Programmazione, risorse idriche e territorio della Regione Valle d’Aosta, capofila del progetto, propone una tre giorni in Cittadella per rendere conto e restituire alla comunità valdostana le azioni realizzate nell’ambito del progetto finanziato per circa 9 milioni di euro da fondi europei Alcotra.

Il macro progetto RISK è stato un Piano interamente dedicato alla comunicazione del rischio articolato in azioni di formazione, informazione, sensibilizzazione ed educazione, rivolte a chiunque viva e frequenti la montagna. Un’attività che si rende ancor più necessaria alla luce dei cambiamenti climatici che incidono fortemente sulla vita dei territori fragili come quelli di montagna.

Negli oltre quattro anni di durata, il progetto ha prodotto numerosi strumenti comunicativi e di lavoro, ora a disposizione della comunità, che oggi sono stati presentati e proposti in una guida che li raccoglie.

Oltre a quelli più standard come il sito internet, alcuni kit informativi e una campagna promozionale massiva basata sul claim “Fare bene e farlo sapere”, il progetto ha consentito la realizzazione dell’app Meteo3R per le previsioni meteo e le allerte su Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta, così come di Avalanche Vr, un’applicazione in realtà virtuale per educare e formare i giovani sul tema della sicurezza e del pericolo valanghe.

Sono stati sviluppati grazie a Pitem Risk anche il meteogram, che raccoglie le segnalazioni dei meteo-appassonati e il portale della memoria storica su eventi geo-idrogeologici transfrontalieri così come una piattaforma di e-learning sulla gestione del rischio per amministratori, tecnici e cittadini.