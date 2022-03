Issime: pronta la lista con Enrico Montanari sindaco e Andrea Ronco vicesindaco

Con tre mandati il sindaco di Issime Christian Linty non sarà più della partita delle prossime elezioni comunali. A candidarsi alla successione sono, per il momento, Enrico Montanari, direttore della Musikkapelle “La Lira” e presidente della Proloco, che si propone sindaco, e Andrea Ronco, impiegato all’ufficio tecnico Monterosa Spa e regista della compagnia teatrale locale “Fessilsüppu”, aspirante vicesindaco.

I due hanno un rapporto di amicizia. “Vivendo nello stesso paese abbiamo fatto molte cose insieme” conferma Ronco.

“Penso di essere stato io a stimolare Enrico a candidarsi” dice il candidato vicesindaco “Secondo me Enrico è perfetto, perché è quello che nel paese ha fatto di più fino ad adesso. Io ho deciso di candidarmi perché è inutile criticare senza poi operare”.

Il territorio al primo posto

La lista e il programma sono definiti. “PROGETTO InSSIeME”, il nome della squadra, è sorto con l’obiettivo di mettere in piedi un gruppo di persone con la forza e la costanza di concentrarsi su temi sempre più attuali e non più rinviabili.

“Bisogna fare un passo importante dal punto di vista della valutazione energetica delle nostre comunità” esemplifica Andrea Ronco “Secondo me c’è una riflessione da fare”. Infatti tra i punti del progetto compare la ricerca di fonti di energia alternative.

Lo scopo della loro politica – “intesa come l’arte del governare”, si specifica – è quello di creare i presupposti per migliorare le condizioni di vita delle popolazioni locali. Si intende porre una particolare sensibilità alle problematiche dei villeggianti, attuare una collaborazione con la Proloco e sostenere le attività culturali comunali.

“Issime vive principalmente di agricoltura e turismo, per cui bisogna integrare questi due campi in modo che non si ostacolino a vicenda, ma che siano una fonte di guadagno reciproca” dichiara Ronco “Secondo noi necessitano di una cooperazione più intensa”. Creare una migliore sinergia tra le varie anime produttive locali, secondo i candidati, permette di aumentare il livello di attrattività e accoglienza per i turisti e costituisce un’opportunità di lavoro per i giovani che al momento sono costretti a cercare altrove. In particolare, i servizi che si vogliono rilanciare sono il percorso della salute, la pista ciclabile, il Walser Stadium e il vallone di San Grato. Inoltre, si ha in progetto la realizzazione di una struttura fissa modulabile per le manifestazioni.

Il territorio è il punto forte di Issime, ma allo stesso tempo è la sua prima fragilità: da questa osservazione si sono ponderati gli interventi della lista. I responsabili vogliono prendere sulle loro spalle il dovere di salvaguardare l’habitat naturale e il patrimonio culturale, comunale e storico. Si vuole lavorare sul campo sportivo, sulla Maison Vallaise, sulle vecchie scuole e sulla Musik Hauss.

Riguardo alla manutenzione, il gruppo prevede di intervenire su acquedotto, fogna e illuminazione pubblica, e migliorare le infrastrutture comunali e la cartellonistica dei sentieri.

I componenti della lista

Si tratta di una lista eterogenea, composta da tanti giovani e da persone che non sono mai state coinvolte in impegni di questo tipo, eccetto una componente della squadra che faceva già parte dell’amministrazione precedente. “Speriamo di portare i giovani nel mondo dell’impegno sociale e civile” aggiunge il candidato vicesindaco.

I candidati della lista: Enrico Montanari, Andrea Ronco, Marco Armani, Daniela Consol, Roberto Faure Ragani Roberto, Emanuela Girod, Andrea Linty, Andrea Meneglia, Egon Paganone, Stefano Rabaglio e Sara Ronco.