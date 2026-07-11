Alpinista cade in un crepaccio sul Castore, recuperato dal Soccorso alpino valdostano

Intervento del Soccorso alpino valdostano nella mattinata di oggi, sabato 11 luglio. per il recupero di un alpinista caduto in un crepaccio sulla parete Ovest del Castore, nel massiccio del Monte Rosa, a circa 4.000 metri di quota.

Le operazioni hanno consentito di raggiungere e recuperare l’alpinista, che è stato successivamente trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale Parini di Aosta per gli accertamenti diagnostici e le cure necessarie.

I compagni di cordata hanno invece raggiunto il rifugio Quintino Sella, dove sono stati accompagnati al termine dell’intervento.