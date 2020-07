Fontainemore, moto perde il controllo. Conducente in prognosi riservata

Fontainemore - Il 118 è intervenuto, attorno alle 12.30 di oggi - domenica 5 luglio -, a Fontainemore, lungo la strada regionale 44, per un incidente stradale. Il conducente, un 56enne piemontese, della moto ha perso il controllo del mezzo cadendo a terra. La passeggera, 51enne, non sembra grave.

Il conducente di una moto ha perso il controllo del mezzo cadendo a terra. Trasportato ad Aosta in elicottero, è stato preso in carico dal Pronto soccorso e, dopo la fase diagnostica, è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione, in prognosi riservata a causa del politrauma subito.

Vittima dell’incidente un 56enne residente in Piemonte.

La passeggera della moto, 51 anni, è invece attualmente in Pronto soccorso in fase diagnostica.

Le sue condizioni, dalle prime notizie, non sembrano gravi. La dinamica dell’incidente è in fase di valutazione da parte dell’autorità competente.