Grandinata a Donnas, il sindaco: “Chicchi come albicocche”. Danni ai vigneti

E’ durata una decina di minuti la grandinata che questa mattina ha colpito Donnas, provocando numerosi danni alle colture locali.

“Cadevano chicchi grandi come albicocche” spiega il Sindaco Amedeo Follioley. Al momento in Comune sono giunte segnalazioni di danni ai vigneti e ad alcuni beni privati, auto e case. “Abbiamo già segnalato all’Assessorato all’Agricoltura quanto accaduto, che nei prossimi giorni faranno dei sopralluoghi. Presto per stimare l’entità dei danni”.

Dai consiglieri di opposizione del gruppo Donnas Domani, Anna Jacquemet, Fabio Marra, Jaël Bosonin e Lucia Iannuzzi arriva nel frattempo la richiesta al sindaco del paese di richiedere lo stato di calamità naturale, al fine di risarcire cittadini e istituzioni per i danni a colture (vigneti, frutteti e orti), auto, strutture pubbliche e private, e persone.

A chiedere un aiuto è anche l’Oratorio Interparrocchiale Giovanni Paolo II, la cui veranda è stata distrutta dalla grandine.

“Lanciamo un appello a tutte le persone di buona volontà e alle imprese ad aiutarci a ripristinarla rapidamente per continuare a garantire ai nostri bambini e ragazzi un centro estivo sereno – scrivono dall’Oratorio in un post su Fb – Grazie a tutti coloro che ci aiuteranno concretamente!”