Incendio tra Aosta e Saint-Christophe: Vigli del fuoco in azione

I Vigili del Fuoco sono al lavoro per spegnere un incendio sulla collina sopra Borgnalle, al confine tra Aosta e Saint-Christophe. Le fiamme, parecchio alte e luminose, sono visibili da buona parte della “piana” della città e diverse segnalazioni sono arrivate al centralino del Comando di corso Ivrea dei pompieri, peraltro in linea d’aria poco distante dalla zona che brucia. A quanto mostrato da numerose immagini inviate dai lettori, il rogo è alla base del muro della strada che prosegue dopo l’ospedale Beauregard, in una zona di prati. Al momento, i servizi di emergenza-urgenza non segnalano il coinvolgimento di persone o cose. Potrebbe trattarsi, in una prima ipotesi, di un “falò” per la ricorrenza di San Pietro e Paolo sfuggito al controllo di chi lo stava gestendo.